Ciolacu despre Bolojan: O prostie. A vrut să creeze o aură de Sf. Gheorghe care salvează balauri

„Este o prostie (declarațiile lui Bolojan legate de incapacitatea de plată – n.r.), a vrut să creeze o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balaurii, fără nicio viziune economică. România n-a fost și nu este în incapacitate de plată. Rezervele Băncii Naționale n-au fost la aceste cote niciodată”, a declarat Ciolacu la DC News.

Fostul lider PSD susține că declarațiile premierului au avut efecte negative concrete: „Au fost niște vorbe aruncate, vorbe care au adus costuri economice, care au dus la inflație, care au dus la creșteri de dobânzi, fiindcă piața imediat reacționează. Nu lasă nimeni nepenalizat o astfel de bombă”.

Ciolacu l-a ironizat pe Bolojan spunând: „Să iasă primul ministru al României să spună: . Și eu am reușit să evit un copac, dar știți, între timp, eu n-am șofat. Cam așa au venit vorbele domnului Bolojan”.

La bilanțul la 100 de zile de mandat, premierul Ilie Bolojan a spus că a preluat conducerea Guvernului în plină criză bugetară și că măsurile adoptate până acum au avut ca scop principal evitarea intrării României în incapacitate de plată și restabilirea credibilității financiare.