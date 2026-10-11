Crin Antonescu: Ultima șansă a scenei politice de a da un guvern pro-occidental sau pro-european

„(…) Avem nevoie de un guvern. În constituirea unei majorități, atâta vreme cât luăm act și de poziția PSD-ului, și de poziția liderului PNL, domnul Bolojan, decisive rămân așezările în UDMR și în Partidul Național Liberal, care, spuneam eu, e un fel de «nod gordian» al acestei situații”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a precizat că în PNL „există oameni care înțeleg că – mai presus de calcule, proiecte electorale și matrimoniale politice cu USR-ul ale domnului Bolojan – este interesul național și este interesul natural al PNL-ului ca partid dreapta, ca partid conservator, ca partid liberal”.

„Ăsta e unul din momentele în care lucrurile se pot lămuri”, a declarat Antonescu.

Potrivit fostului lider liberal, lucrurile se pot lămuri „printr-un vot”, ba chiar „printr-o participare” în acest guvern, „care este, probabil, ultima șansă scenei politice actuale românești de a da un guvern, așa cum l-au tot numit, pro-occidental sau pro-european”.

Ultima șansă de a demonstra că marile probleme pot fi rezolvate de politicieni responsabili

Întrebat dacă decizia lui Luca Niculescu, de a forma „un cordon sanitar”, izolând de la negocieri partidele AUR, SOS și POT a fost una benefică, Crin Antonescu a precizat:

„Eu cred că este ultima șansă și de asta mă aștept, aștept de la o bună parte din PNL, sper semnificativă, și de la UDMR să înțeleagă că e poate ultima șansă, pentru ca fără AUR, fără SOS, fără Georgescu, să se constituie un guvern care să le poată arăta românilor că situația economică grea, că marile teme care stau în fața României pot fi rezolvate de politicieni responsabili, europeni și pro-occidentali”, a declarat Antonescu.

Declarațiile vin în contextul în care noul premier desemnat, Luca Niculescu, desfășoară negocieri cu reprezentanții partidelor în vederea formării unei majorități, pentru a pune bazele unui Executiv.

După ce săptămâna trecută, Niculescu a mers la sediile partidelor PNL, PSD și UMDR pentru negocieri, luni, Niculescu va merge și la sediul USR pentru negocieri.

Niculescu va negocia, la Parlamentului și cu reprezentanții grupurilor parlamentare ale Minorităților Naționale, Pace – Întâi România și Uniți pentru România (UPR).