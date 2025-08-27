Daniel Zamfir atacă USR pentru menţinerea sincurilor de la Guvern şi Senat

Printr-un mesaj publicat pe reţele de socializare, Zamfir a lansat o serie de atacuri la adresa USR, pe tema sinecurilor, subliniind că n timp ce se discută reducerea cabinetelor miniştrilor şi secretarilor de stat, rămân în funcţiune cabinetele vicepremierilor care deţin deja portofolii. Acesta a menţionat şi numirea lui Cristian Seidler în funcţia de secretar de stat în cabinetului de vicepremier al lui Ionuţ Moşteanu.

„Acum dacă tot propune ministrul Cseke restructurarea cabinetele miniştrilor şi secretarilor de stat, de ce nu se desfiinteaza si cabinetele vicepremierilor care au portofolii? Ministrul de interne şi cel al apărării au deja cabinete la ministerele pe care le conduc. Toate posturile de secretari de stat, consilieri, secretare şi soferii aferenti, la cabinetele vicepremierilor care au portofolii, au fost infiintate pentru persoane gen Cristian Seidler de la USR care ramses fara loc de munca şi i s-a gasit o sinecura la Stat”, se arată în mesajul publicat de liderul social-democrat.

Liderul senatorilor PSD a adăugat că situaţii similare se regăsesc şi la Senat: „La fel se intampla si la Senat, unde, deşi i s-a desfiinţat postul încă de la sfarsitul lunii ianuarie, dna Catalina Badoiu de la USR, s-a legat practic de scaun neparasind biroul cu toată recuzita din dotare(consiler, secretara, sofer) nici pana azi”.

„Aidoma zgomotului public „fara penali in functii publice” avem acum ” fara sinecurile de partid”, dar sigur, nu când e vorba de ai lor”, a încheiat Zamfir.