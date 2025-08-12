Prima pagină » Politic » Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei

Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei

Începutul toamnei relansează Programului Rabla pentru persoane fizice, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Digi24. Aceasta a adăugat și faptul că, în viitor, finanțarea acestuia n-ar trebui să mai depindă exclusiv de bugetul statului. 
„Planul bate impulsul”. Cum explică Alexandru Chirilă momentul potrivit pentru achiziții mari la Pastila Fianciară by Mediafax
„Planul bate impulsul”. Cum explică Alexandru Chirilă momentul potrivit pentru achiziții mari la Pastila Fianciară by Mediafax
„Trei întrebări înainte de a cumpăra o casă”. Testul de bun simț, la Pastila Financiară Financiară by Mediafax 
„Trei întrebări înainte de a cumpăra o casă”. Testul de bun simț, la Pastila Financiară Financiară by Mediafax 
„Vacanțele nu trebuie să vină cu rate la pachet”. Lecția lui Alexandru Chirilă despre bugetare și dorințe costisitoare la Pastila Financiară by Mediafax 
„Vacanțele nu trebuie să vină cu rate la pachet”. Lecția lui Alexandru Chirilă despre bugetare și dorințe costisitoare la Pastila Financiară by Mediafax 
„Selfie-urile nu aduc dividende” – lecția de educație financiară din Pastila Financiară by Mediafax
„Selfie-urile nu aduc dividende” – lecția de educație financiară din Pastila Financiară by Mediafax
Plătești cu bani sau cu viitorul tău? – Stil de viață sau capcană financiară? – PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax
Plătești cu bani sau cu viitorul tău? – Stil de viață sau capcană financiară? – PASTILA FINANCIARĂ by Mediafax
Mădălina Dinu
12 aug. 2025, 08:46, Politic

Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, programele finanțate de guvern vor intra în reevaluare, a anunțat ministrul Diana Buzoianu, scrie Gândul.

„Pe partea de persoane fizice, decizia în coaliție este că se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”, a informat ministrul Mediului.

Unul dintre jaloanele cerute prin PNRR a fost și acela de casare a 250.000 de autovehicule uzate; obiectiv pe care România l-a atins deja.

Ministrul a mai spus că programul ar avea nevoie de o reconfigurare a surselor de finanțare, „să aibă fonduri care să nu depindă neapărat de fonduri din bugetul național.” Una dintre acestea ar putea să fie Fondul Social pentru Climă.

Programul Rabla a fost suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte să înceapă, iar bugetul propus acum este de trei ori mai mic decât cel din iunie.

Citește și