Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei

Odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale, programele finanțate de guvern vor intra în reevaluare, a anunțat ministrul Diana Buzoianu, scrie Gândul.

„Pe partea de persoane fizice, decizia în coaliție este că se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”, a informat ministrul Mediului.

Unul dintre jaloanele cerute prin PNRR a fost și acela de casare a 250.000 de autovehicule uzate; obiectiv pe care România l-a atins deja.

Ministrul a mai spus că programul ar avea nevoie de o reconfigurare a surselor de finanțare, „să aibă fonduri care să nu depindă neapărat de fonduri din bugetul național.” Una dintre acestea ar putea să fie Fondul Social pentru Climă.

Programul Rabla a fost suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte să înceapă, iar bugetul propus acum este de trei ori mai mic decât cel din iunie.