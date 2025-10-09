Prima pagină » Politic » Diana Buzoianu, despre Apele Române: Au avut 350 milioane de euro şi nu au accesat banii respectivi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit că Apele Române a pierdut 350 de milioane de euro de fonduri europene şi că investiţiile nu s-au făcut în funcţie de riscuri, ci pe bază de relaţii personale.
09 oct. 2025, 10:56, Politic

Buzoianu a explicat, la RFI, că instituţia are „un rol absolut esenţial pentru apa pe care noi o bem, în primul rând, şi, în al doilea rând, pentru lupta împotriva inundaţilor. Şi această misiune, de fapt, înseamnă vieţi pierdute dacă nu se întâmplă misiunea aceasta în mod real, sau vieţi câştigate dacă avem infrastructura necesară”.

Ministrul a dezvăluit că instituţia nu a reuşit să acceseze fondurile europene

„Au avut 350 de milioane de euro pentru a crea diguri, baraje, poldere şi nu au accesat banii respectivi, practic la finalul a trei ani de zile un singur polder, un singur baraj au mai putut să fie salvate în negocierea Comisiei Europene. Avem raportul Corpului de Control care chiar zilele acestea este pe finalizare, am trimis Corpul de Control la Apele Române pentru a verifica inclusiv partea aceasta de bani”.

„Este nevoie să fie scos din mâna unor oameni care până acum au dat investiţiile nu în funcţie de riscurile la inundaţii, ci în funcţie de care erau directorii cu care eu mă înţelegeam din respectiva instituţie, care erau directorii cu care directorul general avea înţelegeri, cu care putea să sune la un telefon şi era totul în regulă, se rezolva totul”, a spus ministrul.

Soluţia propusă include un plan de investiţii bazat pe un studiu al Băncii Mondiale

„În acest context eu vreau să trecem jalonul din PNRR, legea apelor, dar de asemenea să trecem şi o strategie sau un plan, dacă vreţi, de investiţii bazat pe studiul făcut de Banca Mondială, pentru că avem un studiu făcut de Banca Mondială care ne spune foarte clar, de banii pe care îi vom obţine prin legea apelor, prin acest fond, noi putem să facem aceste lucrări şi le prioritizează Banca Mondială în funcţie de riscul la inundaţii. Acest plan care trebuie să fie adoptat, indiferent de cine vine la apele române, în minister, el trebuie să fie respectat, adică ce vreau eu să spun cu asta, fondul respectiv care va fi creat va trebui să fie foarte clar reglementat, că nu poate să fie folosit nici pentru măril, sporuri, salarii sau orice alte lucrări inutile”.