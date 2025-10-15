Dominic Fritz, acuzator: „Se pregătește cea mai mare trădare împotriva pădurilor României”

„Se pregătește cea mai mare trădare împotriva pădurilor României”, a scris Fritz, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Fritz, „AUR și unii aliați de serviciu din PSD vor să dea liber, printr-un proiect de lege, la distrugerea tuturor ariilor naturale protejate. Tocmai AUR care s-a jurat că va proteja pădurile, a și votat pentru asta, este partidul care vrea să le taie, pentru a construi hidrocentrale. Hidrocentrale care abia mai produc energie pentru că debitele râurilor scad, lacurile de acumulare seacă”.

El avertizează că „acea bogăție sălbatică, unică în Europa, cu care ne place să ne lăudăm nu va mai exista dacă trece această lege”. În opinia sa, România ar trebui „să investească masiv în capacități de stocare a energiei regenerabile” și „să decidă care proiect este esențial pentru siguranța energetică și care nu”. „Trebuie să investim masiv în capacități de stocare a energiei regenerabile pe care deja o producem în România, ca să nu trebuiască să importăm în orele de vârf”.

„Asta așteaptă românii de la Parlament, nu distrugerea fără discernământ a tuturor ariilor protejate”, adaugă Fritz.

El afirmă că patriotismul înseamnă responsabilitate. „Patriotismul, pentru mine, e simplu: să nu-ți fie rușine cu deciziile luate, în numele României, peste 10 ani. Distrugerea comorilor naturale este o crimă împotriva viitorului copiilor noștri”.

„Acum înțelegeți și miza moțiunii împotriva Dianei Buzoianu, de acum câteva zile. O susținem pe Diana în lupta ei pentru pădurile României și împotriva acestei aberații de legi”, conchide Fritz.