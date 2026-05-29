Dronă prăbușită la Galați: MApN transmite că nu au existat oportunități reale de distrugere a dronei în condiții de siguranță

Ministerul Apărării Naționale transmite că nu au existat oportunități reale de distrugere în condiții de siguranță a dronei înainte ca aceasta să se prăbușească, în noaptea de joi spre vineri, pe un bloc din Galați.
SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 08:53
Reprezentanții MApN au declarat vineri că situația în noaptea de joi spre vineri a fost „deosebit de complexă”, „în care au fost implicate aproximativ 50 de dispozitive de atac cu întrebuințare unică”.

MApN susține că au fost ridicate avioane de Poliție aeriană.

„Piloții aeronavelor au fost autorizați să angajeze ținta aeriană în condiții de siguranță pentru populație și pentru obiectivele din zonă. Drona care a provocat incidentul de la Galați a fost descoperită la ora 1.46 de minute la 19 km est Reni, a intrat în spațiu aerian al României la ora 1.52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1.56 de minute parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național”, susțin reprezentanții ministerului.

Aceștia adaugă că o eventuală angajare deasupra unei zone urbane „prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe situații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine, despre care în acel moment nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă sau este o dronă de înșelare”.

„Toate datele disponibile au fost deja analizate pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare acesteia în condiții de siguranță”, susțin reprezentanții MApN, care adaugă că „nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediat apropierea frontierei noastre”.

