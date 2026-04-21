Fritz: Nu vom fi roată de rezervă, ridicători de mâini pentru guvernul Ciolacu – Ciucă

„Calea este liberă să-și asume PSD până la capăt, că nu mai vor să guverneze. Pentru USR este extrem de important ca România să nu piardă cele 10 miliarde de euro din fonduri PNRR și aici sunt reforme de făcut, indiferent ce scenete și vrăjeli face acum PSD pe scena politică”, a declarat liderul USR, Dominic Fritz, în cadrul unei conferințe de presă.

Fritz a afirmat că pentru USR, contează cei 16 miliarde de euro, bani din programul SAFE, unde contractele trebuie semnate până la sfârșitul lunii mai, și unde există un calendar de parcurs.

„Sper să nu vedem o trădare națională și o tergiversare a acestui calendar și să pierdem aceste credite extrem de importante pentru înzestrarea armatei și pentru economia locală, pentru că o bună parte din acești bani se vor întoarce în locuri de muncă în România”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz acuză că social – democrații „dezertează”

Acesta a precizat că promisiunea pe care USR a făcut-o încă de la începutul guvernării este reprezentată de măsurile de consolidare fiscală, acuzându-i pe social-democrați că, în loc să se țină de această „promisiune, dezertează”.

„Și bineînțeles că pentru USR este important că promisiunea pe care a făcut-o acest guvern la începutul guvernării că, pe termen scurt, trebuie să venim cu niște măsuri de consolidare fiscală, dar vor urma reforme reale în structura statului, că această promisiune va fi ținută. Și din păcate PSD, fix acum când trebuia să se țină de această promisiune, dezertează”, declară Dominic Fritz.

Fritz afirmă că USR nu va fi roată de rezervă: „Nu vom fi roată de rezervă, ridicător de mâini pentru o reconstrucție a guvernului Ciolacu-Ciucă cu alte nume care ne-au dus în acest dezastru pe care tocmai am început să-l reparăm”, a declarat Fritz.

Fritz, despre susținerea unui alt premier decât Bolojan

Întrebat dacă USR ar putea susține o altă variantă de premier, cu condiția ca acesta să ducă reformele mai departe, Dominic Fritz a declarat:

„USR a tras o linie roșie foarte clară. Avem o decizie a Comitetului Politic pe care am reiterat și zilele acestea că dacă PSD votează căderea guvernului cu voturile AUR, atunci nu mai vedem o cale să renegociem ceva până la această linie roșie”, a declarat Fritz, adăugând: „bineînțeles că suntem într-o democrație și stăm la dispoziție, mergem la consultări, discutăm, avem dialog dar nu ne abatem de la principiile noastre”, afirmă Fritz.