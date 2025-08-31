Fritz reacționează la sondajul pentru Primăria Capitalei: Drulă are șanse foarte bune să câștige

Fritz s-a declarat „încrezător că în noiembrie vom avea aceste alegeri” și a susținut că Drulă „nu doar este calificat să fie primarul Bucureștiului, dar are și șanse foarte bune să câștige”, precizând că acesta „a primit și încurajări din partea fostului primar general și președintelui României”.

Liderul USR a subliniat, la Digi 24, că partidul său ocupă locul al treilea în intențiile de vot pentru București (20%) și că „avem o ofertă electorală care poate să convingă o majoritate a bucureștenilor”.

Întrebat despre decizia finală privind alegerile din Capitală, Fritz a răspuns că „USR dorește să respectăm legea” care prevede un termen clar pentru organizarea acestor alegeri în noiembrie, în ciuda faptului că „dinspre partea PSD nu e prea mare interes să se organizeze repede”.

De asemenea, Fritz a sugerat redeschiderea discuției despre alegeri în două tururi pentru primari, precizând că „dacă am avea alegeri în două tururi, toate aceste discuții tactice, politice nu ar mai fi necesare”.

Un sondaj făcut în august 2025 arată că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), se află la egalitate pe primul loc în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului, fiecare cu 25%.

Pe locul al treilea se situează Cătălin Drulă (USR) cu 20%, urmat de Anca Alexandrescu (independent) cu 18%.