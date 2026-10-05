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Fritz respinge varianta unui premier independent: „Este dependent de o majoritate în Parlament”. USR exclude un consens cu PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că varianta unui premier independent „nu există”, deoarece orice șef al Guvernului depinde de o majoritate parlamentară.
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Iulian Moşneagu
05 oct. 2026, 16:51, Politic
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Întrebat dacă USR ar putea susține un premier independent în cazul unui consens cu PSD, PNL și UDMR, Dominic Fritz a spus că o astfel de formulă nu poate exista fără o majoritate politică asumată.

„Premier independent nu există. Premierul este dependent de o majoritate în Parlament și noi credem că această majoritate trebuie să fie asumată, adică la vedere, și această majoritate trebuie să fie coerentă, adică să meargă într-o singură direcție, nu în trei direcții deodată”, a declarat liderul USR.

Fritz a spus că în acest moment USR nu vede în Parlament o majoritate politică stabilă, chiar dacă, punctual, ar putea fi strânse suficiente voturi pentru învestirea unui premier și a miniștrilor săi.

Fritz: Nu credem că un consens cu PSD este posibil

Liderul USR a respins și posibilitatea unui consens cu PSD, invocând negocierile purtate anul trecut pentru formarea guvernului.

„Noi am negociat un guvern cu PSD timp de câteva săptămâni, anul trecut, și am văzut că din nou și din nou și din nou PSD a refuzat să-și respecte cuvântul și a refuzat să respecte acest consens”, a spus Fritz.

El a susținut că, ulterior, PSD s-a îndepărtat de reformele convenite atunci.

„Tocmai de atunci vedem că PSD, de fapt, vrea opusul din ce am agreat atunci, nu mai vrea reforme, vrea protejarea privilegiaților și tocmai de aceea nu credem că un consens cu PSD este posibil”, a adăugat președintele USR.

Dominic Fritz a afirmat că se așteaptă ca PNL să își mențină poziția din ultimele luni și a vorbit despre necesitatea existenței unui „bloc politic reformist care să fie o alternativă la blocul PSD și AUR”.

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