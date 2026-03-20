George Simion anunță că va ataca la CCR legea bugetului de stat

Liderul AUR, George Simion, a criticat dur coaliția de guvernare după ce vineri a fost adoptată legea bugetului de stat pe 2026, acuzând lipsa de responsabilitate fiscală și ignorarea problemelor sociale majore.

Simion a afirmat că noul buget afectează direct familiile și mamele din România, invocând posibila reducere a concediului maternal.

„Vorbim de mame, vorbim de viitoarele mame, vorbim de familiile care se gândesc dacă să facă un copil sau nu. Și astăzi sunt sub sceptrul îndoielii. Se va restrânge concediul maternal de la doi ani la un an”, a afirmat Simion, după ce legea bugetului de stat a fost votată de Parlament.

Acesta a acuzat unul dintre partidele din coaliție că nu și-a respectat angajamentele bugetare și a criticat modul în care statul gestionează sprijinul social.

„Avem un partid din coaliție care a refuzat să livreze ceea ce a promis în acest buget, să nu mai impute CASS mamelor. Este rușinos felul în care cetățenii români sunt menținuți cu ajutoare date din când în când, în loc să se respecte legea. Noi am votat pentru toate amendamentele făcute la legea bugetului României”, a completat liderul AUR.

AUR va contesta legea la Curtea Constituțională

George Simion a anunțat, totodată, și faptul că AUR va contesta legea la Curtea Constituțională, și a criticat prioritățile de investiții ale guvernului, apreciind că resursele publice sunt direcționate greșit.

„Vom contesta această lege la Curtea Constituțională. Ne facem datoria de opoziție, însă guvernarea nu are nicio țintă, România nu merge niciunde. (…) Nu am văzut responsabilitate din partea arcului guvernamental și am văzut fel de fel de chestiuni mascate sub forma investițiilor durabile. Nu cred că de stadioane în diferite locuri în țară aveam nevoie acum. Trebuie să protejăm oamenii vulnerabili și trebuie să investim în niște proiecte care să genereze prosperitate, cum ar fi producția și stocarea energiei”, a completat George Simion.

În final, liderul AUR a reiterat că partidul său va susține toate demersurile parlamentare împotriva Guvernului.

Parlamentul a aprobat, vineri, bugetul de stat, după zile de dezbateri în comisii și în coaliție. Documentul stabilește principalele alocări financiare pentru anul în curs, inclusiv sumele destinate investițiilor, sănătății, educației și infrastructurii.

Proiectul a fost aprobat cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au votat.