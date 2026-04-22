George Simion: „Nu credem că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură”, dar AUR votează „orice moțiune simplă împotriva acestui guvern”

UPDATE

Întrebat dacă AUR ar vota moțiunea de cenzură PSD, George Simion a răspuns: „Da, votăm, da, vrem să plece acest guvern acasă, coaliția nu mai este de fapt o coaliție. E cazul să plece acasă numai o majoritate”.

Știrea inițială

Liderul AUR, George Simion a susținut miercuri, la Cotroceni, că formațiunea sa și alte partide de opoziție au fost excluse de la consultările politice, acuzând că sistemul politic se află într-un blocaj.

Liderul AUR a declarat că lipsa invitației la consultări reprezintă, în opinia sa, o lipsă de respect față de electoratul care a votat formațiunile din opoziție.

„Nicușor Dan a organizat ceva consultări. Nu am fost invitați la acele consultări. Noi sau celelalte forțe de opoziție. Este o jignire la adresa votanților noștri”, a afirmat Simion.

Președintele AUR a criticat și modul în care sunt gestionate relațiile politice între președinte și partidele din coaliție.

„După cum ați văzut, vechile etichetări și gândurile unora că nu e bine să discute cu noi au dispărut din spectrul politic. Dar Nicușor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidențială. Și lucrul ăsta ne duce cu gândul inclusiv la faptul că actualele certuri din coaliție au fost declanșate de Nicușor Dan”, a mai spus liderul AUR.

Simion a afirmat, totodată, că PSD și PNL nu ar avea conduceri credibile și că actuala majoritate parlamentară nu ar mai funcționa.

„Nici PSD, nici PNL nu sunt partide serioase și nu au niște conduceri serioase. Nu suntem convinși că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură ei inițiind ruperea coaliției. Avem de a face cu o coaliție defunctă”, a declarat acesta.

„Noi ne-am spus din ziua 1 și chiar am enunțat de săptămâni și luni bune poziția AUR. Votăm orice moțiune simplă, orice moțiune de cenzură împotriva acestui guvern. Nu credem că PSD-ul va depune o moțiune de cenzură. Mi se pare că fac un joc de glezne”, a spus Simion.

Întrebat dacă AUR va susține o eventuală moțiune de cenzură, acesta a confirmat.

„Noi vom vota orice moțiune, nu există dubii. Toată lumea încearcă prin studiouri TV să răstălmăcească vorbele noastre. Nu credem că vor depune. Noi vom depune conform calendarului în luna mai pentru că noi ne ținem de cuvânt”, a afirmat liderul AUR.

George Simion a criticat și PNL, acuzând lipsa de implementare a promisiunilor electorale, în special cea privind reducerea numărului de parlamentari.

„PNL-ul nu este nici el un partid serios. Pentru că noi am enunțat trei lucruri care trebuie votate în Parlament de urgență ca să își respecte promisiunea făcută de domnul Bolojan. Domnul Bolojan a promis în campanie 300 de parlamentari. Noi am cerut să fie trecută pe ordinea de zi legea pentru un Parlament cu 300 de parlamentari”, a spus acesta.

„Cerem alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi. A treia chestiune cerută de mine este renunțarea la subvențiile publice pentru partidele politice. Toate aceste măsuri duc la revenirea la democrație”, a declarat Simion.

George Simion a declarat că actuala guvernare ar trebui să își recunoască lipsa de susținere politică.

„Dacă nu mai au o majoritate astăzi, să-și dea demisia. Nu mai au decență. Încearcă să cumpere parlamentari. A fost un guvern dezastruos, o coaliție dezastruoasă”, a spus liderul AUR.

Sursa- Digi 24.