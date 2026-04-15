George Simion respinge acuzațiile lansate de Peter Magyar: „Probabil s-a îmbătat cu succesul electoral mult prea mare”

Liderul partidului AUR, George Simion, a declarat miercuri, într-o intervenție telefonică la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” de la Gândul, că nu a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, așa cum a spus Peter Magyar, noul premier al Ungariei, într-o conferință de presă după alegerile parlamentare din 12 aprilie.

George Simion a calificat afirmațiile lui Peter Magyar drept „dezinformare” și a sugerat că reacția acestuia ar fi influențată de „beția puterii” după succesul electoral.

Pe un ton de glumă aș spune că nu știu nici cearda și nici horă și cimitirele nu sunt potrivite pentru așa ceva. Nu mai e momentul să dezgropăm morții, dar fiecare națiune are dreptul să și-i cinstească. (…) Doar i-aș spune domnului Peter Magyar că a fost dezinformat, că n-am dansat (…) Cimitirul nu este un loc pentru dansuri, indiferent de dansuri”.

Simion a explicat faptul că episodul invocat face referire la un conflict din 2019 între autoritățile locale din Dărmănești și Harghita, legat de amplasarea unor cruci pentru soldații români căzuți în Primul Război Mondial.

„E vorba de un episod din anul 2019, un conflict dintre autoritățile locale din Bacău-Dărmănești și Harghita. În anul centenarului, în anul 2018, au fost puse niște cruci și pentru soldații români care și-au dat viața în luptele din Primul Război Mondial de către administrația din Dărmănești. Au fost contestate acele cruci, s-a încercat reinterpretarea istoriei”, a spus Simion în cadrul intervenției la emisiunea difuzată de Gândul.

Referindu-se la momentul în care declarațiile au fost făcute, imediat după victoria electorală a lui Magyar, Simion a comentat: „Probabil diferența în Parlamentul maghiar a fost prea mare și e vorba de beția puterii. Probabil s-a îmbătat cu succesul electoral mult prea mare”.

De unde a pornit totul

La o zi după alegerile parlamentare din Ungaria, Peter Magyar a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia a vorbit, printre altele, și despre George Simion.

Péter Magyar a afirmat că Viktor Orban a trădat interesele cetățenilor maghiari susținându-l pe George Simion și acuză conducerea UDMR că a sprijinit propaganda partidului Fidesz pentru a-l denigra în Transilvania. Întrebat de ce a făcut acea afirmație, Magyar a readus în prim-plan trecutul controversat al lui Simion, punctând că gesturile acestuia reprezintă o ofensă de neiertat la adresa istoriei maghiare.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru”, a spus Magyar în cadrul conferinței de presă.

Marți, George Simion a respins acuzațiile lansate de Peter Magyar.

„Felicitări, Péter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte – nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratoniști, așa că un sfat prietenesc: ai grijă cum iei banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, pe X.