Prima pagină » Politic » Grideanu: Nu vom vota moțiunea de cenzură

Grideanu: Nu vom vota moțiunea de cenzură

Nu vom vota moțiunea de cenzură. Suntem în continuare parteneri în această coaliție, a spus marți președintele PSD Sorin Grindeanu.
Grideanu: Nu vom vota moțiunea de cenzură
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 dec. 2025, 12:30, Politic

Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă partidul va vota săptămâna viitoare moțiunea de cenzură depusă de opoziție.

„Evident că nu vom vota această moțiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în continuare în această coaliție. Iese din discuție. Dacă vom hotărî, urmare a votului dat de colegii mei, de mine, de toți ceilalți votanți, cei aproape 5.000, că vom ieși din guvernare, vom ieși din coaliție. Asta înseamnă, asumat, ieșit, spus, nu votate moțiunea de acest tip”, a declarat Grindeanu.

O moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă vineri în Parlament de senatorul Ninel Peia din grupul Pace Întâi România.

Acesta a prezentat inițiativa ca pe un cadou adresat președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și i-a cerut acestuia să sprijine demersul alături de parlamentarii PSD.

„Astăzi, îi facem un cadou domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, prietenul meu. Este ziua lui şi îi fac cadou o moţiune de cenzură să scăpăm de progresişti de la guvernare. Aşa cum a scăpat de termenul de progresist din statutul PSD, îl îndemn să facă un cadou românilor, să voteze tot PSD-ul această moţiune de cenzură împotriva Guvernului progresist Bolojan şi în acest fel scăpăm de progresişti şi de la guvernare, şi din ţară. Ăştia sunt distrugătorii României”, a declarat Ninel Peia.

Senatorul a menționat anterior că moțiunea, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR” are și sprijinul grupului parlamentar AUR.

Recomandarea video

Dezvăluirile specialiștilor care au studiat scrisorile lui Vlad Țepeș
G4Media
Ce este taxa de cogenerare și cum vor crește facturile la energie în ianuarie 2026
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Cele 2 electrocasnice care ne „rup” cel mai mult la bani în luna decembrie. Cât curent consumă și câți lei plătim pentru aceste două aparate
CSID
Schimbul de ulei la 7.500 km? Situația în care producătorii cer intervale mai dese
Promotor