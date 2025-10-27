Prima pagină » Politic » Grindeanu afirmă că România are nevoie „urgent” de o nouă lege a pensiilor speciale: Se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poți avea pensia cât salariul

Liderul PSD, a declarat luni, la Antena 1, că o nouă lege privind pensiile speciale va fi adoptată în curând, „într-o formă sau alta”, și a subliniat că anumite principii sunt „nenegociabile”, printre care vârsta de pensionare de 65 de ani și limitarea cuantumului pensiei raportat la salariu.
Rareș Mustață
27 oct. 2025, 19:51, Politic

Sorin Grindeanu a afirmat că România are „urgent” nevoie de o nouă lege pentru pensiile speciale și că își propune reluarea dialogului dintre Guvern și sistemul judiciar, după tensiunile generate de decizia Curții Constituționale care a respins forma anterioară a legii.

„Am avut o întâlnire cu actorii principali din justiție… șefa Înaltei Curți, șefa CSM și procurorul general și i-am întrebat un singur lucru: dacă sunt de acord să revenim la masa dialogului. Au spus da”, a declarat Grindeanu.

El a explicat că va propune în coaliție refacerea proiectului de lege, care ar putea fi adoptat fie prin Parlament, fie prin angajarea răspunderii Guvernului.

„Vom avea o nouă lege, într-o formă sau alta, care va regla lucrurile. Se va ieși la pensie la 65 de ani. Dar nu poți să ai pensia cât ai avut salariul. Astea sunt lucruri nenegociabile”, a subliniat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că termenul-limită pentru adoptarea noii legi este 28 noiembrie și a criticat lipsa de dialog din coaliție.

„România are nevoie de o nouă lege urgent. În loc să folosim timpul eficient, stăm și ne măsurăm orgoliile”, a spus el.

Oficialul social-democrat a mai adăugat că scopul grupului de lucru propus de el nu este „îngroparea” subiectului, ci accelerarea soluțiilor.

„Dacă există bună credință, vom ajunge la un punct de vedere comun, fără forță, ca până acum”, a încheiat Grindeanu.