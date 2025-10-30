Grindeanu așteaptă reacția premierului și a miniștrilor de forță la retragerea trupelor americane

„Eu n-am niciun fel de concurență cu Ilie Bolojan”, a spus Grindeanu când a fost întrebat, joi, dacă va cere demisia premierului din cauză că trupe SUA au fost retrase din România.

„Acum aștept să vină în Parlament, să explice românilor de ce am ajuns în această situație, să vină să spună «Domnilor, uitați, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile așa, așa și așa». Și ministrul de Externe, care, din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, România, am primit asigurări că toate lucrurile sunt la regulă. Dar mă aștept și la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat și la explicație. Eu mă aștept ca în Parlament, când se vine, să mi se prezinte și un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunțat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele și să văd acel plan concret”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai fost întrebat dacă marți, când a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, a fost informat și despre retragerea trupelor americane de pe teritoriul României.

„Nu. Nu am fost informat”, a răspuns președintele interimar al PSD.

De asemenea, Grindeanu a fost pus să dea nume acelor „multe voci antiamericane”, care ar exista în guvern, potrivit unor declarații anterioare pe care le-a făcut.

„I-ați văzut cu toții. Și sunt în formă continuată unii. (…) Când ai declarații la rând, ani la rând, în care cataloghezi administrația Trump, președintele Trump în diverse forme. Cum se cheamă asta? (….) E doamna… actual vicepremier Gheorghiu. Am văzut luări de poziții de același tip și la purtătorul de cuvânt al guvernului. Ceva da mai ușor și la ministrul de Externe”, a răspuns Sorin Grindeanu.