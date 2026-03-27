Grindeanu face rime politice: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie

Sorin Grindeanu a vorbit la finalul întâlnirii regionale Sud Vest Oltenia a partidului despre funcționarea coaliției.

„De fiecare dată când venim cu câte o propunere, trebuie să amenințăm. Și da, este despre economie. Și aș transmite în mod direct: Ilie, este despre economie, și nu e despre sărăcie. Și în acest moment, în România, lucrurile merg într-o direcție proastă. Asta am analizat noi astăzi și asta vom analiza la toate întâlnirile regionale pe care le vom avea în perioada următoare”, a declarat Sorin Grindeanu.

El l-a criticat pe Ilie Bolojan, spunând că nu a fost un prim-ministru al unei coaliții.

„PSD-ul reprezintă 45% în ponderea coaliției, în Parlament, ca locuri. Doar că primul ministru nu s-a comportat în aceste 10 luni, și asta e concluzia până la urmă a ședinței de azi, ca un prim-ministru al unei coaliții. Poți să fii președintele PNL, poți să fii președintele PSD, poți să fii președintele USR și te comporți acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău, așa cum consideri necesar. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid este unul care nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructiv”, a mai spus Grindeanu.

El a spus că situația PSD în coaliție va fi stabilită la consultarea internă a partidului din 20 aprilie.

Grindeanu a declarat că sunt trei scenarii: „Să rămânem în această formulă cum suntem acum, cu prim-ministrul Ilie Bolojan și în configurația actuală, să trecem în opoziție, a doua variantă, evidentă, și a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliții pro-europene. Nu există alte scenarii”.

Sorin Grindeanu a spus că în perioada următoare vor fi organizate alte șapte întâlniri regionale.