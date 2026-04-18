Prima pagină » Politic » Grindeanu: „Nu scrie nicăieri nici Ilie Bolojan, nici Sorin Grindeanu. După votul de luni, PSD intră într-o nouă realitate politică”

Grindeanu: „Nu scrie nicăieri nici Ilie Bolojan, nici Sorin Grindeanu. După votul de luni, PSD intră într-o nouă realitate politică"

Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, că votul intern pe care Partidul Social Democrat îl va da luni va deschide „o nouă realitate politică”, urmând ca abia după acest moment să aibă loc consultările cu președintele și discuțiile privind formula de guvernare, fără a face speculații despre nume sau tipul de premier.
Andrei Rachieru
18 apr. 2026, 14:04, Politic

„Luni vom da votul, vom vedea care va fi rezultatul și după aceea cred că etapa normală este aceea ca președintele să ne cheme la consultări și să vedem, fiecare partid, care este drumul pe care și-l dorește. Nu vreau să fac speculații, nu vreau să spun despre premieri tehnocrați, premieri liberali sau social-democrați”, a afirmat președintele PSD.

Întrebat despre actualul protocol de guvernare, Grindeanu a precizat că, dacă acesta rămâne în vigoare, „Partidul Național Liberal ar trebui să dea următorul prim-ministru”, subliniind însă că toate aceste aspecte vor fi „intens dezbătute” după votul de luni.

„Repet, toate lucrurile acestea vor fi discutate după votul pe care îl vom da luni seara”, a spus el.

Referitor la posibilitatea unei moțiuni de cenzură susținute de AUR sau la o eventuală colaborare guvernamentală cu acest partid, Grindeanu a fost categoric: „Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern minoritar și nu va face vreo majoritate cu AUR. Am spus de nenumărate ori acest lucru. PSD ori intră în opoziție, ori va face parte dintr-o coaliție pro-europeană. Nu există alte variante”.

În acest context, el a subliniat că decizia privind direcția partidului va aparține exclusiv membrilor PSD.

„Asta vor decide colegii mei luni. Se votează aproape 5.000 de oameni. Nu doar eu”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că România traversează o perioadă de blocaj politic și guvernamental.

„România și guvernul nu mai funcționează. România a devenit neguvernabilă, iar actul de guvernare este incoerent. Indiferent că ești social-democrat, liberal, userist sau faci parte din minoritățile naționale, nu cred că cineva este mulțumit de modul în care funcționează actuala coaliție”, a afirmat el.

Grindeanu a criticat intențiile legate de vânzarea unor companii de stat profitabile, susținând că acestea reprezintă „adevăratul șobolănism”.

„Când te gândești să vinzi Romgaz, Transgaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica sau Hidroelectrica, companii care aduc dividende la bugetul de stat, asta înseamnă să furi toată cămara”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă PSD ar rămâne la guvernare în cazul schimbării premierului, Grindeanu a făcut trimitere la prevederile protocolului de rotație.

„Nu scrie nicăieri despre persoane. Nu scrie nici Sorin Grindeanu, nici Ilie Bolojan. Totul este impersonal. PNL-ul trebuie să dea prim-ministru până anul viitor, iar PSD să nominalizeze ulterior”, a explicat el.

În acest context, Grindeanu a lăsat deschisă și posibilitatea unui premier tehnocrat, fără a o confirma explicit, reiterând că „după votul de luni vom intra într-o nouă realitate politică, care trebuie clarificată rapid, dacă nu se dorește prelungirea crizei”.

„Noi nu impunem nimic nici PNL-ului, nici USR-ului, nici UDMR-ului. Noi hotărâm doar pentru Partidul Social-Democrat, care reprezintă aproape 45% din ponderea coaliției de guvernare”, a mai spus Grindeanu, făcând apel „la decență” și la respectarea autonomiei decizionale a fiecărui partid.

