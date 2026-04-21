Grindeanu vorbește iar despre alegeri anticipate și menționează Bulgaria

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit marți la Radio România Actualități despre scenariul alegerilor anticipate, migrarea electoratului către AUR și despre ce înseamnă, în viziunea sa, stabilitatea politică reală.
Andreea Tobias
21 apr. 2026, 14:18, Politic

Întrebat dacă România ar putea ajunge la alegeri anticipate, Grindeanu a răspuns că este dificil de spus pe ce cale se va merge.

„Oricare dintre variante poate să aibă sau nu consens în coaliție”, a spus liderul PSD.

El nu a exclus alegerile anticipate, invocând exemplul Bulgariei.

Duminică, țara vecină a organizat al 8-lea scrutin din ultimii trei sau patru ani.

„Asta nu înseamnă că în Bulgaria nu s-a respectat statul de drept”, a subliniat Grindeanu.

„Stabilitatea e bună dacă românii trăiesc mai bine”

Întrebat ce ar însemna alegeri anticipate pentru România, Grindeanu a răspuns că ar reprezenta o prelungire a instabilității. A adăugat însă că stabilitatea politică nu este un scop în sine. „E bună dacă îți asigură prosperitate. Nu e cazul”, a spus liderul PSD.

El a invocat un sondaj potrivit căruia 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită. „Dacă direcția ar fi fost bună, nimeni nu și-ar dori să strice stabilitatea”, a adăugat Grindeanu.

AUR, creștere pe seama mai multor partide

Referitor la migrarea electoratului, Grindeanu a recunoscut că o parte din votanții PSD s-au îndreptat către AUR. El a precizat că fenomenul nu este specific doar social-democraților. AUR a apărut în Parlament în 2020, cu aproximativ 7-8% din voturi. În 2024 a ajuns la 17-18%.

„Acele procente au venit de undeva – de la PSD, de la PNL, de la alte partide”, a spus Grindeanu.

