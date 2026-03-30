Guvernul va finaliza săptămâna viitoare proiectul care vizează creșterea vârstei de pensionare în anumite sectoare

Guvernul va finaliza până săptămâna viitoare un proiet de lege care vizează creșterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, a anunțat luni premierul Ilie Bolojan.
Cosmin Pirv
30 mart. 2026, 20:07, Politic

Premierul susține că a avut luni discuții pe această temă și că există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională.

„În așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru nu mai are cine să îi înlocuiască pe cei care ies la pensie”, a declarat șeful Guvernului, la Digi24.

El spune că este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate „cât timp încă ești în deplinătate a facultăților fizice de a genera acea activitate”. Premierul spune că în situațiile speciale, unde condiția fizică este una obligatorie, vor funcționa anumite derogări.

„Dar nu e normal să existe în masă aceste derogări și săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens. Trebuie să o facem și asta pentru că este un angajament în pachetul pe administrație, avem niște termene care decurg de la adoptarea acestui pachet și partea de creștere a vârstei de pensionare în aceste sectoare este o necesitate din toate punctele de vedere”, a adăugat Ilie Bolojan.

El susține că proiectul va fi pus săptămâna viitoare în transparență.

