Ilie Bolojan: „Până se va depune o moțiune de cenzură, voi demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune decât în condițiile în care ai blocaje”

Premierul Ilie Bolojan a descris situația politică drept una complicată, cu un Parlament fragmentat, în care formarea unei majorități este dificilă.

„Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situație complicată, cu un Parlament pulverizat, în care e greu să faci majorități, pentru că unii se condiționează pe alții, dar știu câteva lucruri. România are nevoie de un guvern care să lucreze și, în această situație, dacă joi miniștrii PSD se retrag, suntem pregătiți să înlocuim acești miniștri cu titulari care rămân la celelalte ministere, în așa fel încât să continuăm activitatea guvernamentală”, a declarat Ilie Bolojan la Pro TV.

Bolojan: voi demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune

Întrebat despre posibilitatea unui guvern minoritar și despre susținerea parlamentară, premierul a spus că se pot obține rezultate mult mai bune decât dacă există „blocaje”.

„Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare la voturile din Parlament, dar în aceste zile în care va rămâne un guvern fără PSD, până se va depune o moțiune de cenzură, voi demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune decât în condițiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condițiile în care miniștrii lucrează să facă performanță sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puțini miniștri și va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparații, pentru că este o necesitate pentru țara noastră”, a subliniat Bolojan.

Bolojan l-a informat pe Nicușor Dan că nu va demisiona

Bolojan a afirmat că l-a informat pe președinte că nu va demisiona, susținând că problemele economice nu pot fi rezolvate printr-o simplă schimbare de premier.

„Am avut această discuție cu domnul președinte. L-am informat că nu voi demisiona, pentru că v-am spus, dacă ar fi o rezervă financiară și aș ști că schimbând o persoană toate lucrurile se rezolvă, dacă problemele României dispar, dacă există niște soluții pe care le are în sertar Partidul Social Democrat și dacă le pune pe masă, totul se va rezolva, dar n-au propus nicio soluție alta decât cele care au fost puse în practică de guvern, pentru că aici nu ai foarte multe soluții: ori crești venituri, ori scazi cheltuieli. Dacă aș ști că asta este situația, credeți-mă, mâine n-aș mai fi, dar nu este această situație și, cu bune, cu rele, am redus deficitul în această perioadă, am trecut România, împreună cu toți colegii care au fost în guvern, cu susținerea acestor partide, chiar dacă PSD în permanență a atacat guvernul din Parlament, din afară, și cred că avem obligația să ducem lucrurile mai departe și să menținem echilibrele financiare și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare”, a precizat premierul.