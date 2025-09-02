Ilie Bolojan: „Propunerea preşedintelui privind pensionarea magistraţilor nu a fost luată în calcul. Nu a fost un amendament”

Premierul Ilie Bolojan a spus marţi, în cadrul conferinței de presă susținute, că la votarea reformei fiscal-bugetare cu privire la pensiile judecătorilor şi procurorilor nu s-a aplicat sugestia preşedintelui Nicuşor Dan.

Sugestia președintelui se referea la prelungirea perioadei pentru normele tranzitorii de la 10 ani la 15 ani. Motivul pentru care aceasta nu a fost luată în considerare a fost lipsa unui amendament oficial depus în Parlament.

„Cred că fiecare om care ocupă o funcţie publică, ministru, premier, preşedinte de partid, preşedintele României, are puncte de vedere vis-a-vis de un proiect sau altul. Şi dânsul a avut un punct de vedere. Un punct de vedere trebuie transpus, în practică, într-o modalitate în care poate fi transpus. Gândiţi-vă că noi am avut un pachet care a fost dat în consultare către instituţiile care reprezintă sistemul judecătoresc din România, CSM-ul, de exemplu, dacă din Parlament nu ne-a venit o propunere de modificare pe componenta de amendamente, înseamnă că nu poţi să modifici un proiect din moment ce l-ai promovat şi pus în consultare într-o anumită formă, decât dacă îţi vin amendamente. Şi aşa cum aţi văzut, acolo unde au venit amendamente din Parlament, o parte au fost acceptate, o parte au fost respinse. Pe componenta de magistraţi nu am avut un astfel de amendament”, a precizat premierul în cadrul conferinței de presă.

El a mai declarat că dacă proiectul privind pensiile magistraţilor va fi respins de Curtea Constituţională, Guvernul nu va mai putea iniţia măsuri similare pentru alte categorii de bugetari care beneficiază de avantaje.

„Am explicat şi data trecută că, atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că un guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a declarat Ilie Bolojan.