Ilie Bolojan susține prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia / Bolojan: „Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni” / Nicușor Dan și liderii coaliției discută azi la Palatul Cotroceni

Ilie Bolojan: „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am pus în practică câteva pentru a reduce deficitul, pentru a ne atrage fondurile europene și pentru a corecta nedreptățile. Am lucrat pe creșterea veniturilor și pe prioritizarea investițiilor. Nu era posibil la un deficit de 10% să corectezi cu o singură măsură acest deficit.”

„Primul pachet a urmărit această problemă și a rezolvat unele. Cel de-al doilea pachet reduce beneficiile care nu aveau în spate performanță.”

„Al doilea pachet format din 5 proiecte trebuia să fie completat de al șaselea. Proiectul care ține de reforma administrației locale, dar pentru că nu am ajuns la o înțelegere el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar celui de fiscalitate pentru că fără adoptarea lui nu ne valorificăm potențialul administrației locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta.”

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 130.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială.”

„Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe acest cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația care suntem astăzi. E absolut necesară reforma.”

„Pachetul pe administrație avea trei direcții importante, cel de creșterea a capacității administrative. A doua componenta este partea de descentralizare unde există un acord.”

„Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că implica o reducere de personal.”

„Ați auzit diferite cifre de reduceri care se aplică la o zonă sau alta. Administrația este dimensionată pe un număr mare de posturi raportat la numărul de locuitori. Fiecare localitate din România știe prin calculul pe cre îl primește de la prefecturile din județ câți angajați maxim poate avea.”

„Aceste organigrame trebuie să fie mai mici decât numărul mare de angajați. În multe localități mulți primari și-au calculat organigrama mult sub numărul maxim. Al treilea element este câte posturi sunt efectiv ocupate. Vacantele au un rol pentru că susțin posturi de șefi. Dacă vrem să vorbim de reduceri în administrație, trebuie să vorbim de numărul de posturi efectiv ocupate.”

„Când am propus procentul de 25% mi-am dat seama că efectele sunt aproape nule. Am propus o analiză cât se poate de corectă și sinceră privind administrația. Va exista un link cu aceste calcule publice.”

„Vă spun câteva ipoteze de lucru. Dacă vrem reducere de 5% înseamnă că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim.”

„Aici, cu siguranță, există personal supradimensionat. Dacă vrem 10% reducere efectivă de personal, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem aproximativ 40%.”

„Ministerul Dezvoltării va mai face o verificare de date pentru a identifica posibile erori. Aceste date fiind colectate prin cele două ministere Interne și Dezvoltare și comunicate de primării prefecturilor pot fi erori de comunicare.”

„Având în vedere că există multe cazuri de primării cu personal calculat corect înseamnă că și celelalte primării au oportunitatea să facă o analiză. Indiferent că se impune sau nu, pentru fiecare administrator a nu risipa banii de la cetățeni trebuie să fie o prioritate.”

„Acest pachet a fost agreat de către coaliția de guvernare la început. Am agreat o reducere de personal și în administrația centrală și în cea locală. Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală.”

Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi o conferință de presă la ora 10:00, prima după ce a amenințat partenerii de coaliție, atât în discuții interne, cât și în mesaje publice, că își dă demisia dacă nu primește sprijin pentru reducerea numărului de angajați în primării.

Tot astăzi, Ilie Bolojan va participa, alături de ceilalți lideri ai coaliției, la o întâlnire împortantă alături de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Printre subiectele discutate se numără și reforma administrației publice, care a reprezentat una dintre cele mai mari probleme în coaliție.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că întâlnirea va avea loc marți, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Ilie Bolojan va prezenta planul de reformă în administrația publică locală și va răspunde întrebărilor jurnaliștilor privind evoluțiile care au avut loc în ultima perioadă, precum și tensiunile generate de pachetele de măsuri fiscale. Mediafax.ro va transmite în direct declarațiile premierului.

Surse politice au confirmat pentru Mediafax că premierul nu dă semne că și-ar schimba poziția referitor la demisia sa, în contextul nemulțumirilor legate de reforma administrativă.

Aceleași surse au confirmat că în ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a declarat că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă aceasta nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt premier.

În ședința PNL de luni, Bolojan și-a susținut în continuare dorința de a pleca de la guvernare și a amenințat iarăși cu demisia, spun aceleași surse pentru Mediafax.

Luni seară, Ilie Bolojan a venit în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a pune Guvernul la răspundere pe cinci dintre cele șase proiecte din Pachetul fiscal 2. În același timp, PSD a împiedicat adoptarea pachetului pentru reforma administrației publice.