Ilie Bolojan: Trebuie să trecem la acţiune. Avem nevoie de reforme radicale pentru un stat corect

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în faţa Parlamentului, că pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar şi recâştigarea încrederii internaţionale reprezintă începutul „reaşezării statului român pe baze de corectitudine şi respect faţă de cetăţeni”.

Bolojan a amintit că primul set de măsuri, adoptat în urmă cu o lună şi jumătate, a fost unul „nepopular, dar necesar”, subliniind că România plăteşte astăzi „preţul anilor de cheltuieli excesive şi investiţii pornite fără acoperire financiară”.

„Avem în multe locuri privilegii, excepţii, risipă şi sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate: unii îşi angajează rudele, alţii îşi măresc indemnizaţiile, alţii raportează fals pentru a încasa mai mult. Aceasta nu este România pe care vrem să o lăsăm copiilor noştri”, a spus premierul.

Şeful Guvernului a cerut sprijinul Parlamentului pentru întreg pachetul de reforme, precizând că obiectivele principale rămân ordinea în finanţele publice, buna guvernare şi respectul faţă de cetăţeni.

„Acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipa şi privilegiile, taie sinecurile şi aduce respect pentru oameni şi dreptate. Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face, dar nu voi cosmetiza realitatea şi nu voi vinde iluzii”, a punctat Bolojan.

El a adăugat că, dacă reformele vor fi continuate, „spre jumătatea anului viitor România va constata o corecţie de curs, cu perspective de creştere economică”.

„Un lucru nu îl voi schimba însă. Voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cozmetizezi realitatea, nu voi vin de iluzii şi speranţe deşarte. Atâta timp cât voi avea sprijinul colegilor mei din cabinet şi al dumneavoastră la nivel de parlament, voi merge înainte cu încredere în ţara noastră şi în viitorul ei”, încheie premierul.