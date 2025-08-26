Prima pagină » Politic » În ce condiții PSD-ul ar deveni un „aliat natural” pentru AUR? Răspunsul europarlamentarului Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că s-ar vedea la guvernare cu PSD-ul, însă fără Marcel Ciolacu sau actualul președinte interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu.
Andreea Tobias
26 aug. 2025, 17:00, Politic

Gheorghe Piperea a fost întrebat de către jurnalistul Ionuț Cristache, cu privire la o eventuală guvernare alături de PSD.

Europarlamentarul AUR a precizat că:

„Cu PSD-ul non Ciolacu și non Grindeanu. PSD-ul acela care înainte de 2019 vorbea de naționalismul economic, tradiție și istorie. PSD-ul acela care o vreme a ținut piept asaltatului progresiștilor.

Să știți că pe vremea respectivă, chiar dacă a durat doar 10 luni de zile, a fost o guvernare foarte, foarte interesantă a unei doamne care a fost cea mai detestată persoană posibilă, dar nu pentru că era detestabilă în sine și pentru că așa a avut propaganda. Mă refer la doamna Dăncilă. Ăla este PSD-ul care ar putea să fie, acțiunea aceea din PSD ar putea să fie un aliat natural la guvernare cu AUR, altfel nu există nicio discuție”, a declarat Piperea.