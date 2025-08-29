Incapacitatea Guvernului Bolojan ne costă 15 miliarde de lei pe an, acuză senatorul AUR Petrișor Peiu

Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat vineri că neîndeplinirea promisiunilor fiscale de către Guvernul Bolojan afectează grav bugetul de stat, România fiind nevoită să suporte costuri suplimentare de aproximativ 15 miliarde de lei anual.

„De două luni, miniștrii lui Bolojan ne amenință cu un mare pachet, așa-numitul Pachet II, de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar. Acum, Pachetul II s-a transformat, în manieră balcanică, în 6 pachețele mai mici, dintre care unul singur are legătură cu situația bugetară. Dar și acela, în sens invers, pentru că multinaționalele sunt scutite de impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri”, a spus Peiu.

Acesta a arătat că deficitul bugetar după primele șapte luni a ajuns la 76 de miliarde de lei, cu 5 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, depășind pragul de 4% din PIB.

Potrivit lui Peiu, lipsa de acțiune a Guvernului a afectat și încrederea investitorilor.

„Astăzi, dobânda plătită de România pentru împrumuturi pe 10 ani este la 7,51%. Acum o lună era 7,25%, acum șase luni 7,45%, iar acum un an 6,7%. Diferența de un punct procentual în plus ne costă cam 15 miliarde de lei pe an”, a subliniat senatorul AUR