Ivan despre demisia lui Borbely: S-a sacrificat pentru a nu pune România să piardă bani

„Pentru a nu pune România într-o situaţie să piardă bani, domnia sa a ales să se sacrifice”, a declarat Ivan, referindu-se la decizia lui Borbely de a demisiona. Ministrul a subliniat că demisia a fost o consecinţă directă a sesizării Comisiei Europene.

Ivan a avut, la Antena 3 CNN, cuvinte de laudă pentru fostul CEO, descriindu-l pe Borbely ca fiind „unul dintre cei mai buni CEO de companii din Europa” şi calificând plecarea sa drept „o mare pierdere”.

Ministrul a asigurat că „Hidroelectrica rămâne o companie de vârf” şi că „este la cel mai înalt nivel”

Ministrul Energiei a anunţat că se fac procedurile necesare pentru numirea unei noi conduceri profesioniste la Hidroelectrica, una dintre cele mai importante companii energetice din România.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis încheierea amiabilă a contractului de mandat din funcţia de CEO al lui Karoly Borbely. Surse MEDIAFAX declarau, în exclusivitate, că membrii Consiliului de Supraveghere au hotărât şi încetarea mandatului de CFO deţinut până acum de Marian Fetiţa.

Hidroelectrica a anunţat oficial acţionarii şi investitorii, pe platforma Bursei de Valori Bucureşti, că în cadrul şedinţei Consiliului de Supraveghere din 19 septembrie 2025, s-a decis, de comun acord cu domnul Karoly Borbély – Preşedintele Directoratului/CEO, respectiv cu domnul Marian Feţiţa – Membru al Directoratului/CFO, încetarea contractelor de mandat începând cu data de 19 septembrie 2025.

Potrivit companiei, decizia survine în contextul obligaţiilor asumate de România în cadrul Jalonului 121 din Componenta 6 – Energie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum şi a Deciziei Comisiei Europene C(2025) 3490 din 28 mai 2025, prin care a fost dispusă suspendarea parţială a plăţilor, cu termen de remediere de 6 luni pentru aspectele aferente jalonului menţionat.

Totodată, Ministerul Energiei, prin adresa din 18 septembrie 2025, a cerut implementarea cu celeritate a măsurilor necesare pentru corectarea deficienţelor semnalate de Comisia Europeană în ceea ce priveşte situaţia Directoratului societăţii, se arată în comunicatul transmis presei.

„Domnului Karoly Borbely şi domnului Marian Fetiţa nu li s-au imputat nereguli şi nu s-a pus la îndoială legalitatea procedurii de selecţie pentru funcţiile de CEO, respectiv CFO, dovadă fiind feedback-urile primite din interacţiunile cu stakeholderii. Astfel, dnul Karoly Borbely, dnul Marian Fetiţa şi membrii Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica au ajuns la un consens de încetare a mandatelor pentru a nu priva România de banii din PNRR”, se arată în comunicatul transmis.

Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica subliniază angajamentul de a asigura un standard ridicat de guvernanţă corporativă şi de a proteja interesele acţionarilor şi ale companiei, iar până la desemnarea unei noi conduceri, va lua măsurile necesare pentru a asigura continuarea activităţii şi buna funcţionare a companiei, au conchis oficialii.

Într-un mesaj publicat pe contul de LinkedIn, Karoly Borbely a detaliat motivele acestei decizii şi a mulţumit echipei altături de care a lucrat în companie.

„În urma şedinţei CS de astăzi, am hotărât pe cale amiabilă încheierea contractului de mandat.

Realizările din ultimii 2 ani ne arată că se poate face performanţă managerială într-o companie de stat, listată pe piaţă de capital, cu toate provocările specifice.

După investiţiile de anul trecut, în digitalizare, curăţarea bazelor de date, dezvoltare portal casnici, extindere ficţionalităţilor de plată ale aplicaţiei iHidro, avem o creştere semnificativă a calităţii serviciilor oferite clienţilor de la furnizare, numărul acestora fiind într-o creştere accelerate în continuare.

Investiţiile, mentenanţa şi proiectele de M&A au crescut semnificativ în aceşti 2 ani, de la 200 MM în 2023 la aproximativ 1 MLD de lei până la finalul lui 2025.

Reputaţia profesională este foarte importantă mai ales la o companie listată pe piaţa de capital

Concluziile raportului auditorului independent KPMG, efectuat la solicitarea CS, referitor la potenţialul conflict de interese, arată că sunt suficiente elemente în procedura care delimitează neechivoc această situaţie.

În informarea ME referitor la situaţia Jalonului 121 şi în adresele trimise către Comisie scrie foarte clar şi asumat că procedura de selecţie a fost una transparenţă, corectă şi a respectat toate etapele şi principiile guvernanţei corporative şi a codului de bune practici al BVB.

Pentru România este esenţial că deciziile privind conducerea unei companii listate să fie luate cu responsabilitate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât să nu afecteze stabilitatea şi valoarea de piaţă a companiei.

Prioritatea mea este să contribui la evitarea oricărei penalizări pentru România (16 milioane EUR) şi să sprijin acţiuni care să minimizeze riscul unei scăderi a preţului acţiunilor H2O şi al valorii de piaţă a companiei.

Am arătat că performanţa este posibilă chiar şi într-o companie de stat, atunci când transparenţa, eficienţa şi profesionalismul devin reperele oricărei decizii, iar aceasta rămâne una dintre cele mai mari realizări ale mele la nivel personal.

Mulţumesc întregii echipe Hidro, ştiu că perioada această a adus multă presiune şi încercări şi nu întotdeauna este uşor să rămânem fermi în astfel de momente; totuşi, vă încurajez să continuaţi să vă bazaţi pe profesionalism, integritate şi pe valoarea muncii pe care am construit-o împreună, pentru că adevărata forţă a unei echipe se vede atunci când reuşeşte să-şi păstreze direcţia şi principiile chiar şi în faţa schimbărilor”, a transmis fostul CEO al Hidroelectrica.