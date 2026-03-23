Ivan: Măsurile vor fi actualizate la fiecare 5 zile în funcție de contextul internațional

Bogdan Ivan spune că măsurile vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

„În momentul de față, vorbim despre o perioadă de criză de șase luni de zile, care succesiv se poate prelungi încă trei luni de zile și care, dacă vor dispărea aceste conjuncturi internaționale care au creat declararea situației de criză, vom elimina de îndată această situație”, a precizat ministrul Energiei, care a spus că măsurile au fost luate împreună cu Ministerul de Finanțe.

Acesta declară că măsurile au o logică extrem de clară și de coerentă: „Pe de-o parte, de a ne proteja piața internă, de a ne asigura că în situația în care vedem deja că avem state în care prețul carburanților este unul mai ridicat decât în România, este evident că poate să existe o tendință a companiilor de a se îndrepta spre alte piețe, pentru a obține un profit mai bun. Vreau să-i protejăm pe românii și companiile din România. Și gândim anticipativ aceste măsuri, pentru a limita cât mai mult acest efect negativ, care poate să aibă multiple valențe. Pentru că nu vorbim doar despre variabile simple, ci despre multiple variabile extrem de complicate și de complexe”.

Actualizare săptămânală

Ministrul a mai spus că măsurile vor fi actualizate săptămânal.

„În același timp venim cu principiul în care săptămânal, dacă va fi cazul, odată la 5 zile, să se actualizeze toate aceste măsuri în funcție de contextul internațional. Pentru că vorbim de o dinamică în continuă mișcare la nivel internațional”, a explicat Ivan.

El a prezentat impactul pe măsurile care au fost decise în zona protecției transportatorilor, care ajunge la circa 600 de milioane, la fel ca măsurile anunțate pentru fermieri.