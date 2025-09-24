Liderul UDMR: România nu e pregătită să doboare dronele rusești și trebuie să își apere spațiul aerian

Referitor la ședința CSAT care va aborda chestiunea dronelor, Kelemen a explicat diferența dintre intervenția împotriva avioanelor cu pilot și cea împotriva dronelor: „Când intră avioane cu pilot, acolo lucrurile sunt simple și clare. Pe partea asta a dronelor, din ce înțeleg eu, decizia va rămâne la CSAT”.

Întrebat despre gestionarea problemei dronelor, Kelemen a subliniat aspectul economic: „Aceste drone costă de la 15.000 până la 35.000 de euro. Tu ridici un avion de câteva zeci sau sute de milioane și folosești o rachetă de 500.000 de euro ca să dobori o dronă de 35.000 de euro”.

În privința capacității de apărare, Kelemen a recunoscut limitările: „Apărarea antiaeriană, clasică, sol-aer, cu tunurile aeriene, din păcate România nu acoperă în acest moment toată zona asta de 150-160 km, vorbesc de Dobrogea, unde au fost aceste 27-28 de intrări până acum”.

Referitor la poziția României față de încălcările spațiului aerian, președintele UDMR a fost categoric: „Dacă a intrat cineva în spațiul aerian fără permisiune, este lezarea suveranității și trebuie scos în afara spațiul aerian românesc”.

Întrebat, de asemenea, despre creșterea bugetului pentru apărare, Kelemen a confirmat necesitatea acestei măsuri, explicând că finanțarea va veni în principal din împrumuturi și redirecționarea fondurilor UE.