Prima pagină » Politic » Liderul UDMR: România nu e pregătită să doboare dronele rusești și trebuie să își apere spațiul aerian

Liderul UDMR: România nu e pregătită să doboare dronele rusești și trebuie să își apere spațiul aerian

România nu este pregătită să facă față intruziunilor de drone și trebuie să își apere categoric spațiul aerian împotriva oricăror încălcări ale suveranității, declară președintele UDMR, Kelemen Hunor, la Adevărul Live.
Liderul UDMR: România nu e pregătită să doboare dronele rusești și trebuie să își apere spațiul aerian
Sursa foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Andreea Tobias
24 sept. 2025, 10:57, Politic

Referitor la ședința CSAT care va aborda chestiunea dronelor, Kelemen a explicat diferența dintre intervenția împotriva avioanelor cu pilot și cea împotriva dronelor: „Când intră avioane cu pilot, acolo lucrurile sunt simple și clare. Pe partea asta a dronelor, din ce înțeleg eu, decizia va rămâne la CSAT”.

Întrebat despre gestionarea problemei dronelor, Kelemen a subliniat aspectul economic: „Aceste drone costă de la 15.000 până la 35.000 de euro. Tu ridici un avion de câteva zeci sau sute de milioane și folosești o rachetă de 500.000 de euro ca să dobori o dronă de 35.000 de euro”.

În privința capacității de apărare, Kelemen a recunoscut limitările: „Apărarea antiaeriană, clasică, sol-aer, cu tunurile aeriene, din păcate România nu acoperă în acest moment toată zona asta de 150-160 km, vorbesc de Dobrogea, unde au fost aceste 27-28 de intrări până acum”.

Referitor la poziția României față de încălcările spațiului aerian, președintele UDMR a fost categoric: „Dacă a intrat cineva în spațiul aerian fără permisiune, este lezarea suveranității și trebuie scos în afara spațiul aerian românesc”.

Întrebat, de asemenea, despre creșterea bugetului pentru apărare, Kelemen a confirmat necesitatea acestei măsuri, explicând că finanțarea va veni în principal din împrumuturi și redirecționarea fondurilor UE.

Citește și