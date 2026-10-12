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Luca Niculescu, despre calitățile cu care vrea să obțină susținerea partidelor: Am capacitatea de a asculta și de a dialoga / Atunci când au vrut, politicienii români au putut

Luca Niculescu spune că abilitățile de dialog și de negociere, dobândite inclusiv în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), l-ar putea ajuta să găsească sprijinul politic necesar pentru învestirea Guvernului.
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Laura Buciu
12 oct. 2026, 21:34, Politic
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Întrebat, luniseara, la Antena 3 CNN pe ce calități se bazează pentru a aduna majoritatea necesară învestirii Guvernului, acesta a afirmat că mizează pe capacitatea de a asculta, de a purta discuții și de a găsi soluții într-un context economic, social și politic dificil.

„Întotdeauna e greu să vorbești despre tine și mai ales dacă trebuie să vorbești despre presupuse calități. Am capacitatea de a asculta, am capacitate de dialog”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a invocat experiența din ultimii patru ani în coordonarea dosarului de aderare a României la OCDE, proces care, potrivit afirmațiilor sale, a presupus discuții cu instituțiile statului și cu partidele politice pentru obținerea sprijinului necesar.

Niculescu: România a făcut peste 100 de reforme în procesul de aderare la OCDE

Luca Niculescu a subliniat că România a avansat în procesul de aderare la OCDE și a susținut că țara noastră este prima dintre cele opt state candidate care a încheiat, practic, toate criteriile tehnice.

„Atunci când au vrut, politicienii români au putut. Au putut să se pună în spatele acestui proiect important pentru România. S-au făcut peste 100 de reforme, toate mergând spre îmbunătățirea calității vieții românilor”, a afirmat acesta.

Niculescu a descris OCDE drept un reper internațional în materie de bune practici de guvernare și a amintit că organizația oferă recomandări pentru diferite domenii de politici publice. El a dat ca exemplu testele PISA, utilizate pentru evaluarea competențelor elevilor.

„Poate aș fi persoana care încearcă, care găsește soluții”

Întrebat despre calitățile care l-ar putea ajuta să obțină sprijinul partidelor, Niculescu a făcut referire la contextul dificil în care se află România și la nevoia de a identifica soluții prin dialog.

„Cred că acestea sunt calități care l-au făcut pe domnul președinte să se gândească poate în acest moment complicat economic, complicat social, complicat politic, poate în primul rând. Poate aș fi persoana care încearcă, care găsește soluții”, a declarat el.

Niculescu a spus că speră ca discuțiile cu toate partidele să ducă la o rezolvare până joi.

Obținerea unei majorități parlamentare rămâne esențială pentru învestirea unui Guvern, procedură care presupune acordarea votului de încredere de către Parlament.

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