Luca Niculescu, despre reducerea deficitului bugetar fără tăieri masive de cheltuieli: „Putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF”

„Cifrele arată foarte clar, avem deficit după 8 luni de 2,89, dar sunt și unele cheltuieli care ar trebui să vină pe finalul anului. Deci să vedem cum sunt la sfârșitul anului, doar eu sunt optimist că vom rămâne în cifra de deficit pe care ne-am propus-o, care este asumată”, a declarat Luca Niculescu la Digi 24.

Premierul desemnat a subliniat că respectarea țintei de deficit este importantă pentru menținerea încrederii investitorilor internaționali.

„Acesta este un semnal foarte important pentru piețele internaționale. Știu că românii nu trăiesc cu piețele internaționale, dar dacă acestea nu au încredere în noi, România acum se finanțează în bună parte de pe aceste piețe, dacă acestea nu au încredere în noi, înseamnă dobânzi și mai mari, înseamnă un cost al vieții și mai mare. Deci e important să ne respectăm acest angajament”, a explicat Niculescu.

Niculescu, despre reducerea deficitului: Creșterea colectării taxelor, o alternativă la tăierea cheltuielilor

Întrebat despre necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare în următorii ani, Luca Niculescu a explicat că există mai multe soluții pentru diminuarea deficitului.

„Există reducerea cheltuielilor, pe de-o parte, există creșterea colectării, pe de altă parte. România este țara din Europa cu cea mai mare diferență între TVA-ul pe care ar trebui să-l încaseze și cel pe care îl încasează. E o diferență de 20 de procente față de media europeană. Este țara din Europa care colectează cele mai puține venituri fiscale din buget. O medie de 28-29% față de o medie europeană de 37-38%. Noi, dacă ajungem la media europeană, acest deficit dispare”, a afirmat premierul desemnat.

Potrivit acestuia, îmbunătățirea colectării ar putea reduce presiunea asupra cheltuielilor publice.

„Deci avem o plajă unde putem lucra în așa fel încât să nu tăiem, să nu creăm impresia că vom intra masiv cu tăieri. În schimb, putem îmbunătăți colectarea, putem digitaliza și mai bine ANAF. ANAF-ul deja a început să lucreze mai bine, dar va putea lucra și mai bine”, a adăugat el.

Luca Niculescu a indicat și fondurile europene drept o sursă importantă pentru susținerea economiei,

Aderarea la OCDE ar putea atrage mai multe investiții

Premierul desemnat a vorbit și despre beneficiile economice ale aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), proces de care s-a ocupat în ultimii ani.

„Există speranță și din aceste pârghii, există programe de relansare economică, există investițiile. Dacă intrăm în OCDE, organizația de care m-am ocupat în ultimii ani, volumul investițiilor care va veni în România va fi mai mare decât a fost până acum, pentru că sunt multe fonduri mari de investiții, cele mai mari fonduri de investiții din lume nu investesc decât în țări care au această etichetă că sunt membre ale OCDE”, a declarat Niculescu.

„Deci, sunt motive rezonabile de speranță”, a concluzionat premierul desemnat.