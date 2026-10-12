Luca Niculescu, despre sprijinul partidelor pentru formarea Guvernului: Preferința mea este de a avea un Guvern politic | Ședință astăzi la PSD

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni dimineață, la Radio România Actualități, că unele partide și-au exprimat sprijinul pentru formarea noului Guvern, cu mențiunea că susținerea depinde și de formula în care va funcționa acesta.

Întrebat ce partide au acceptat deja să susțină Guvernul, în contextul în care conducerea PSD se reunește astăzi pentru a decide cum se va poziționa, premierul desemnat a evitat să ofere detalii despre negocieri.

„Nu o să intru în toate detaliile care au legătură cu negocieri, pentru că există și un grad de confidențialitate. Nu poți să spui totul public pentru că apoi îți limitezi unele marje de manevră. Dar ați văzut și dumneavoastră declarațiile partidelor. Există sprijin din partea unora dintre ele pentru a susține acest guvern”, a declarat Luca Niculescu.

Acesta a precizat că forma viitorului Guvern rămâne unul dintre cele mai importante aspecte în discuțiile cu partidele parlamentare. El a punctat că un guvern politic este alegerea sa personală.

„Acum depinde încă o dată și ce formulă va avea acest guvern: va fi unul politic, va fi unul mai curând tehnic. Preferința mea, nu vă ascund, este de a avea mai curând un guvern politic, pentru că există o responsabilitate mai mare și din partea partidelor care îl votează și care fac parte din acest guvern”, a spus el.

„Până la urmă, politica este făcută de oamenii politici, dar opțiunile sunt pe masă. Adică putem lucra, putem discuta în continuare, dar încă o dată timpul nu este nelimitat”, a afirmat premierul desemnat.

PSD decide dacă susține Guvernul Luca Niculescu. Grindeanu propune un Executiv minoritar PNL-UDMR

Conducerea Partidului Social Democrat se reunește luni, de la ora 10:30, la sediul central, pentru a decide cum va susține în Parlament Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Acesta are termen până joi să ceară votul de învestitură al Parlamentului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după prima discuție cu Luca Niculescu că partidul susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR, fiind pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Grindeanu a respins însă varianta unui Guvern minoritar PSD, despre care a spus că ar plasa partidul „într-o zonă vulnerabilă”.

În schimb, liderul social-democrat a propus ca PSD să voteze un Guvern minoritar format din PNL și UDMR, deși spune că liberalii nu ar accepta această variantă.

„Acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziționarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care… Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar – n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu acordat Antena 3.

PNL nu vrea să intre în Guvern, dar nu exclude să îl voteze

PNL a anunțat, în schimb, că nu dorește să participe la un Guvern alături de PSD și că, în cazul în care social-democrații vor face parte din Executiv, liberalii vor trece în opoziție.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi că i-a transmis premierului desemnat că liberalii nu vor participa la viitorul Guvern, dar sunt deschiși să îi acorde votul de învestitură.

„Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie”, a declarat Ilie Bolojan după discuțiile cu premierul desemnat.