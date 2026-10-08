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Luca Niculescu: Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat că programul de guvernare pe care îl va propune va conține un capitol despre politici sociale, care include o creștere prudentă a pensiilor.
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Laurentiu Marinov
08 oct. 2026, 12:28, Politic
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Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat joi, după întâlnirea cu liderii social-democrați de la sediul PSD că ia în calcul indexarea pensiilor după discuțiile pe care le va purta cu toate partidele.

Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până nu definitivăm programul de guvernare. Și înainte de toate, trebuie să discutăm cu toate partidele pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie”, a declarat Luca Niculescu.

Prim-ministrul desemnat a mai spus că este foarte deschis să asculte propunerile venite dinspre partidele politice și că speră să existe mare deschidere din partea partidelor având în vedere că situația este complexă.
Sursa video: Digi 24

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