Luca Niculescu: Toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Programul și lista Cabinetului ar putea fi depuse joi

Luca Niculescu a spus că primele discuții cu partidele politice au fost constructive și că negocierile vor continua în zilele următoare, următoarea rundă fiind programată luni.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic”, a afirmat premierul desemnat, vineri seara, la Digi24, explicând că își dorește un guvern care nu doar să obțină votul Parlamentului, ci să poată pune în aplicare reformele necesare și să redea încrederea românilor.

Desemnarea unui tip de guvern și găsirea unei formule de susținere parlamentară rămân încă în discuție. Niculescu a afirmat că a observat deschidere din partea partidelor pentru formarea unui guvern și pentru depășirea rapidă a blocajului politic, chiar dacă nu toate sunt de acord cu aceeași formulă de Executiv.

„Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu tot sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”, a spus Luca Niculescu.

Un punct comun identificat în discuțiile cu reprezentanții partidelor este respectarea țintei de deficit bugetar. Niculescu a subliniat că România trebuie să continue reducerea deficitului și să își respecte angajamentele, fără să ignore dificultățile economice și sociale cu care se confruntă populația.

„Concluziile le vom trage, cel mai probabil, joi, când intenționez să depun programul și lista cu Cabinetul de Ministri”, a adăugat Niculescu. Întrebat dacă votul de învestitură ar putea fi dat vineri, Niculescu a spus: „Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Cred că birourile permanente le decid”.