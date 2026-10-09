Prima pagină » Politic » Luca Niculescu: Toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Programul și lista Cabinetului ar putea fi depuse joi

Luca Niculescu: Toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Programul și lista Cabinetului ar putea fi depuse joi

Luca Niculescu, desemnat să formeze noul Guvern, a declarat că ia în calcul toate variantele de Executiv, de la un guvern tehnocrat la unul politic sau hibrid, și că își dorește o majoritate parlamentară solidă. El intenționează să depună programul de guvernare și lista Cabinetului joi, astfel încât votul de învestitură ar putea avea loc vineri, în funcție de calendarul stabilit de Parlament.
Luca Niculescu: Toate opțiunile de guvern sunt pe masă. Programul și lista Cabinetului ar putea fi depuse joi
Cosmin Pirv
09 oct. 2026, 20:17, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luca Niculescu a spus că primele discuții cu partidele politice au fost constructive și că negocierile vor continua în zilele următoare, următoarea rundă fiind programată luni.

„Toate opțiunile sunt pe masă: guvern tehnocrat, guvern hibrid, politic, tehnocrat, guvern politic”, a afirmat premierul desemnat, vineri seara, la Digi24, explicând că își dorește un guvern care nu doar să obțină votul Parlamentului, ci să poată pune în aplicare reformele necesare și să redea încrederea românilor.

Desemnarea unui tip de guvern și găsirea unei formule de susținere parlamentară rămân încă în discuție. Niculescu a afirmat că a observat deschidere din partea partidelor pentru formarea unui guvern și pentru depășirea rapidă a blocajului politic, chiar dacă nu toate sunt de acord cu aceeași formulă de Executiv.

„Am văzut deschideri. Ieri am văzut deschiderea de a vota un guvern. Nu tot sunt de acord cu tipul de guvern, dar există deschiderea de a avea un guvern. Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic”, a spus Luca Niculescu.

Un punct comun identificat în discuțiile cu reprezentanții partidelor este respectarea țintei de deficit bugetar. Niculescu a subliniat că România trebuie să continue reducerea deficitului și să își respecte angajamentele, fără să ignore dificultățile economice și sociale cu care se confruntă populația.

„Concluziile le vom trage, cel mai probabil, joi, când intenționez să depun programul și lista cu Cabinetul de Ministri”, a adăugat Niculescu. Întrebat dacă votul de învestitură ar putea fi dat vineri, Niculescu a spus: „Aici sunt niște chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Cred că birourile permanente le decid”.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Prima decizie luată, după apariția imaginilor scandaloase de la Vaslui: „Nu credeam că o să mai vedem așa ceva”
GSP.ro
După mai multe încercări eșuate, gigantul Rheinmetall a cumpărat șantierul naval Mangalia. Producătorul german de armament se află în centrul mai multor controverse, inclusiv întârzieri mari la livrările către România
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
Combinațiile partidelor pentru Guvernul Niculescu: „Fiecare are un plan până ia primul pumn în gură”
Libertatea
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor