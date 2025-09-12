MAE salută lansarea noii activităţi de vigilenţă sporită pe Flancul Estic al NATO – Eastern Sentry

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, şi Comandantul Suprem al Forţelor Aliate (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunţat vineri, 12 septembrie 2025, lansarea unei noi activităţi de vigilenţă sporită pe Flancul Estic al Alianţei, sub autoritatea SACEUR, Eastern Sentry.

„Este o reacţie promptă a Alianţei la violările repetate al spaţiului aerian suveran al statelor Aliate. Măsurile defensive circumscrise acestei activităţi sunt un răspuns necesar la activităţile iresponsabile şi periculoase ale Rusiei care au implicaţii negative grave asupra teritoriului Alianţei Nord-Atlantice. Această activitate militară va fi agilă, flexibilă şi va acoperi ansamblul acţiunilor în materie de apărare aeriană, inclusiv anti-dronă, de pe întreg Flancul Estic, implicând atât capabilităţi aeriene cât şi terestre. De asemenea, va încorpora tactici şi tehnologii inovatoare pentru a răspunde noilor provocări, ca acelea provenite din utilizarea dronelor”, anunţă MAE.

Potrivit comunicatului, lansarea Eastern Sentry „reprezintă, astfel, o nouă măsură de consolidare a Flancului Estic de manieră coerentă, adaptată la natura şi intensitatea ameninţărilor la adresa securităţii Aliate”.

„Este, în acelaşi timp, o nouă dovadă a solidarităţii Aliate şi a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO. România rămâne un promotor al procesului de întărire a posturii Aliate pe Flancul Estic şi un contribuitor constant la acest proces, atât prin consolidarea propriei apărări, cât şi prin aportul consistent pe care îl are în alte domenii şi în alte regiuni de pe Flancul Estic”, se arată în finalul comunicatului MAE.

NATO lansează operaţiunea Santinela Estică pentru a-şi consolida poziţia pe flancul estic, a anunţat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Armata poloneză a anunţat miercuri dimineaţă că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat şi spaţiul aerian al organizaţiei militare.