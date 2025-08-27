Maia Sandu, alături de Macron, Merz și Tusk: „Alternativă la Europa nu există. Moldova a ales drumul păcii şi al Uniunii Europene”

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa unor lideri europeni importanţi, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, premierul Poloniei, Donald Tusk, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

„Astăzi sărbătorim o ţară liberă, respectată pentru oamenii oneşti şi harnici, pentru solidaritatea noastră şi pentru faptul că am rămas de partea bună a istoriei. Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut”, a spus Maia Sandu.

Preşedinta Republicii Moldova a subliniat că „prezenţa voastră aici, Franţa, Germania, Polonia, arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci şi faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el”.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Sandu a afirmat: „Europa înseamnă libertate şi pace, Rusia lui Putin înseamnă război şi moarte. Moldovenii au ales deja direcţia corectă: drumul european, drumul păcii”.

Ea a avertizat că independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova sunt supuse unor presiuni externe, de la ingerinţe în alegeri şi finanţări ilegale până la campanii de dezinformare şi atacuri cibernetice.

„Doar moldovenii trebuie să decidă pentru Moldova. Curajul moldovenilor, demnitatea noastră şi munca noastră cinstită vor face Europa mai puternică, mai sigură, mai unită şi prosperă”, a conchis Maia Sandu.