Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal

Întrebat despre viitorul Partidului Social Democrat, fostul președinte al formațiunii și fostul premier, Marcel Ciolacu a spus: „PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal. Ambele partide sunt condamnate să rămână la guvernare și să găsească soluțiile de a construi împreună”, luni, la DC News.

Fostul șef de Guvern a criticat tensiunile din coaliția aflată la guvernare și a afirmat că disputele nu aduc beneficii românilor.

„Nu știu cât se bucură românii când văd așa ceva. Românii au alte priorități. Românii, consideră, la fiecare dintre noi, după un ciclu electoral, se termină temele politice și prioritare sunt temele și agenda românilor, nu agenda politicienilor. Încă suntem în capcana agendei politicienilor”, a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a mai declarat că partidele din coaliție sunt mai concentrate pe conflicte interne: „Sorin Grindeanu, imediat după coaliție, a venit cu probleme și propuneri economice. Din acel moment, de la guvern, au venit numai disputele dacă tăiem 10.000 de oameni, fiindcă asta ne arată nou în cifre că e bine să spunem că dăm afară 10.000 de oameni”.