Mark Rutte, întâlniri cu Dan, Bolojan și Grindeanu, dar și cu studenții români

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vine, miercuri și joi, în România.

El se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și cu alți oficiali. De asemenea, Rutte se va întâlni și cu studenții de la Universitatea din București.

În timpul șederii sale în România, Rutte va participa la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, unde va vorbi despre importanța creșterii producției de apărare și despre valoarea unor legături mai strânse cu industria.

În ceea ce privește producția de Apărare, în România există câteva fabrici din industria de Apărare. Una dintre este Uzina Mecanică din București, care produce blindate Piranha V, pentru modernizarea armatei Române.

De asemenea, Uzina de la Dragomirești, din județul Maramureș, deja produce muniții NATO pentru tancuri Abrams și obuziere K9 Thunder, prin intermediul unui parteneriat între România și compania americană General Dynamics.

Recent, gigantul german Rheinmetall va construi o fabrică de pulberi în județul Brașov. Când proiectul va fi gata, fabrica va produce muniție militară, iar lanțul de aprovizionare al fabricii va fi unul local.