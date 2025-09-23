Prima pagină » Politic » Ministrul Economiei: Plecarea lui Bolojan ar genera „o criză politică” cu prețuri mai mari pentru cetățeni

Ministrul Economiei: Plecarea lui Bolojan ar genera „o criză politică” cu prețuri mai mari pentru cetățeni

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a avertizat că o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan ar declanșa o criză politică cu consecințe directe asupra cetățenilor, prin creșterea prețurilor și instabilitate economică.
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea
Arad: 65 de persoane duse la audieri într-un dosar de trafic de droguri
Arad: 65 de persoane duse la audieri într-un dosar de trafic de droguri
Alexandru Chirilă: „Investițiile pe termen lung prin ETF-uri sunt una dintre cele mai bune alternative pentru români” – Pastila Financiară by Mediafax
Alexandru Chirilă: „Investițiile pe termen lung prin ETF-uri sunt una dintre cele mai bune alternative pentru români” – Pastila Financiară by Mediafax
Investiții cu randament real pozitiv? Alternativele eficiente la depozitele bancare – Pastila Financiară by Mediafax
Investiții cu randament real pozitiv? Alternativele eficiente la depozitele bancare – Pastila Financiară by Mediafax
Dobânzile la obligațiunile României cresc: Sunt riscuri pe termen lung? – Pastila Financiară by Mediafax
Dobânzile la obligațiunile României cresc: Sunt riscuri pe termen lung? – Pastila Financiară by Mediafax
Alexandra Valentina Dumitru
23 sept. 2025, 18:44, Politic

Întrebat la Antena 3 CNN dacă plecarea lui Bolojan din funcția de prim-ministru ar provoca o criză politică majoră, ministrul a răspuns ferm: „Nu știu cât de majoră, dar va fi o criză politică ca în orice țară democrată”.

Potrivit ministrului, consecințele unei astfel de crize s-ar resimți direct în buzunarele românilor. „Prețuri mai mari. Nesiguranță. Atunci când se schimbă guvernul, apar incertitudini. Incertitudinile duc de la instabilitate economică. O perioadă. Instabilitatea economică doar bine nu face”, a explicat Miruță.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din coaliție legate de proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Unii dintre liderii USR și Ilie Bolojan, au declarat public că guvernul nu mai are legitimitate dacă Curtea Constituțională va respinge proiectul.

Cu toate acestea, ministrul Economiei minimizează declarațiile premierului, susținând că nu l-a „auzit spunând că plec acasă dacă plică pachetul de legi”. „Domnul Bolojan a zis că se pune problema legitimității acestui guvern”, a precizat Miruță.