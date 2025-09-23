Ministrul Economiei: Plecarea lui Bolojan ar genera „o criză politică” cu prețuri mai mari pentru cetățeni

Întrebat la Antena 3 CNN dacă plecarea lui Bolojan din funcția de prim-ministru ar provoca o criză politică majoră, ministrul a răspuns ferm: „Nu știu cât de majoră, dar va fi o criză politică ca în orice țară democrată”.

Potrivit ministrului, consecințele unei astfel de crize s-ar resimți direct în buzunarele românilor. „Prețuri mai mari. Nesiguranță. Atunci când se schimbă guvernul, apar incertitudini. Incertitudinile duc de la instabilitate economică. O perioadă. Instabilitatea economică doar bine nu face”, a explicat Miruță.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din coaliție legate de proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Unii dintre liderii USR și Ilie Bolojan, au declarat public că guvernul nu mai are legitimitate dacă Curtea Constituțională va respinge proiectul.

Cu toate acestea, ministrul Economiei minimizează declarațiile premierului, susținând că nu l-a „auzit spunând că plec acasă dacă plică pachetul de legi”. „Domnul Bolojan a zis că se pune problema legitimității acestui guvern”, a precizat Miruță.