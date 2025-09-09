Ministrul Muncii dă asigurări: Nu există niciun proiect pentru creșterea vârstei de pensionare

Întrebat despre declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a afirmat că „dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, inclusiv zona de pensii speciale, atunci sistemul va deveni nesustenabil”, ministrul a răspuns: „Nu există niciun proiect în legătură cu acest subiect și chiar mă bucur că premierul a nuanțat în cursul acestei dimineți”.

Manole a precizat că premierul s-a referit „exclusiv la pensiile ocupaționale, discutând mai ales despre pensiile magistraților și despre proiectul care este deja asumat de guvern, dar nu despre pensiile în general”.

Referitor la susținerea acestor măsuri, ministrul a spus: „Partidul Social-Democrat nu susține un astfel de demers. Nu există niciun proiect și nicio discuție în interiorul coaliției în legătură cu acest subiect”.

Întrebat dacă declarația premierului a fost nefericită, Manole a răspuns: „Nu sunt aici ca să calific dacă este sau nu vreo declarație nefericită. Sunt aici ca să vă spun că din motivele anterior exprimate, nu se va întâmpla așa ceva în această situație”.

Întrebat dacă pe masa coaliției se discută posibilitatea ca oamenii să poată lucra voluntar până la 70 de ani, Manole a răspuns: „Nu este nicio discuție” pe acest subiect.

Ministrul a conchis: „Cred că în acest moment este important să calmăm spiritele, să înțeleagă toți cei care sunt aproape de vârsta de pensionare după o viață de cotizare că nu este niciun pericol în ceea ce privește perspectivele pentru ei și nici pentru cei care urmează să intre în sistem”.