Prima pagină » Politic » Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare

Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare

Premierul Ilie Bolojan a declarat că în România este necesară mărirea vârsta de pensionare, inclusiv în cazul categoriilor incluse la pensiile speciale. „Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a spus șeful Guvernului.
Marcel Ciolacu: România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație
Marcel Ciolacu: România poate intra în incapacitate de plată într-o singură situație
Ilie Bolojan: Nu poți să fugi de reducerile de personal
Ilie Bolojan: Nu poți să fugi de reducerile de personal
Explicațiile lui Bolojan vizavi de scutirea mamelor, a veteranilor și a deținuților politici de CASS
Explicațiile lui Bolojan vizavi de scutirea mamelor, a veteranilor și a deținuților politici de CASS
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Inclusiv partidele noastre au o răspundere pentru situația actuală
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu: Inclusiv partidele noastre au o răspundere pentru situația actuală
Ce spune Bolojan despre relația cu Nicușor Dan și motivul pentru care i-a refuzat cererea de a nu crește TVA-ul
Ce spune Bolojan despre relația cu Nicușor Dan și motivul pentru care i-a refuzat cererea de a nu crește TVA-ul
Petru Mazilu
08 sept. 2025, 22:31, Politic

Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce este necesară măsura.

Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50 – 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat Ilie Bolojan la TVR 1.

El a mai spus că măsura vizează și categoria pensiilor speciale.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemul de pensii peste cinci ani, peste 10 ani. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a precizat Ilie Bolojan.