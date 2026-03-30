Prima pagină » Politic » Miruță, despre experiența României în deminare la Marea Neagră. Cât de utilă ar fi în strâmtoarea Ormuz

Miruță, despre experiența României în deminare la Marea Neagră. Cât de utilă ar fi în strâmtoarea Ormuz

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a vorbit luni despre experiența acumulată de România în deminare în Marea Neagră, vorbind despre posibila contribuție a țării noastre la deminarea strâmtorii Ormuz.
Cosmin Pirv
30 mart. 2026, 21:57, Politic

Ministrul Apărării spune că „și-a făcut temele” după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că România vrea să fie parte într-o coaliție de țări care decid să abordeze problema deminării strâmtorii Ormuz.

„Este foarte legitim ca românii să știe, în cazul acesta, cu ce poate contribui Armata română, ce avem, ce ne lipsește. Eu am spus că, tehnic, România ar avea următoarele posibilități. Nu înseamnă că va folosi vreuna dintre acestea. Nu înseamnă că va fi neapărat nevoie de una dintre acestea. Dar este responsabilitatea mea ca ministru al Apărării atunci când președintele țării mele spune că România va sta la masa unei astfel de discuții, să îmi fac temele”, a spus Miruță, la Euronews

El susține că România are două divizii de scafandri de mare adâncime la Constanța, „ale căror rezultate profesionale sunt foarte apreciate”: „Unele țări n-au deloc. Unele țări au echipe mai slabe decât ale României. România a căpătat experiență în deminarea la care a participat, având în vedere situația din Marea Neagră cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. România a avut oameni care a coordonat astfel de activități, ofițeri de stat major”.

Potențială listă de necesități

De asemenea, ministrul susține că România are Direcție Generală de Informații a Armatei, „care e foarte conectată cu alte entități care generează informații”.

„Toate aceste componente se înscriu potențial într-o listă de necesități”, a spus Miruță, care a precizat însă că toate aceste discuții se înscriu în contextul în care încetează conflictul din Iran, nu în timpul conflictului din Iran.

Întrebat dacă experiența României în deminare la Marea Neagră poate fi aplicată în strâmtoarea Ormuz, Miruță a spus: „Dar nu știm neapărat ce fel de mine sunt. România, ca să spună exact ce experiență are, trebuie să primească o listă de solicitări cu probleme. (…) Nu am primit o astfel de listă. Eu am făcut o listă extraustivă de potențiale contribuții”.

