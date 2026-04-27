Miruță: Moțiunea asta nu este despre Ilie Bolojan. E despre lupta României de a nu se întoarce în 90

Radu Miruță a spus, luni, că social-democrații care spun că au aflat de la televizor planul depunerii moțiunii de cenzură au „opțiunea să se manifeste în interiorul partidului, să nu susțină asta”.

Miruță afirmă că a fost în două ministere în ultimele luni și a văzut „cât de mult loc este la vârful statului de a se schimba lucrurile și de a se face curățenie”.

„Moțiunea asta nu este despre Ilie Bolojan. Este lupta României de a nu se întoarce înapoi în anii 90, când zburau combinațiile prin toate colțurile clădirilor statului și instituțiilor statului. Acolo suntem. Am intrat în acest guvern, Ilie Bolojan a dus o politică în care miniștrii care au vrut să se ancoreze în asta au făcut curățenie. Am făcut curățenie într-o zi mai puțin, în a doua zi mai mult, am început să deranjăm interese. Am continuat să facem curățenie, mulțimea celor care au fost deranjate a început să crească. S-a ajuns să usture la nivel de bază de partid. Partidul Social-Democrat se străduiește să oprească ducerea României într-o zonă de curățenie. Și face această alianță cu AUR astăzi pentru a întoarce România în timp, în loc de a împinge România înainte”, a spus Radu Miruță la B1 TV.

Radu Miruță mai spune că nu e vorba despre oameni, ci „este despre a nu lăsa România să depășească o barieră de care a dat cu capul foarte mulți ani”, pentru că „acolo suntem, la limită”.

„Această echipă reformatoare reușește izbânda, sparge zidurile astea care au încorsetat țara de 36 de ani de la Revoluție, ori cineva care s-a hrănit politic din a stăpâni această țară, cum este Partidul Social-Democrat, își dă ultima suflare încercând să oprească spargerea acestor ziduri și atragerea înapoi în curtea în care ei pot să controleze. Despre asta este vorba”, a mai spus ministrul Apărării.