Moşteanu, întâlnire cu preşedintele Consiliului Parlamentar al NATO. „Dacă vrem o Europă sigură, Flancul Estic trebuie să fie puternic”

Întrevederea dintre Moşteanu şi Perestrello a avut loc în marja Forumului pentru Securitate de la Varşovia, desfăşurat în perioada 29–30 septembrie.

Discuţiile au vizat importanţa consultărilor în format aliat, precum şi lansarea Eastern Sentry, iniţiativă menită să întărească securitatea spaţiului aliat de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Oficialul român a subliniat că, la nivel naţional, România a depus eforturi constante pentru consolidarea apărării, inclusiv pe dimensiunea juridică, menţionând completarea cadrului legal şi procedural pentru angajarea dronelor şi avioanelor militare cu pilot, care încalcă spaţiul aerian naţional.

Totodată, au fost salutate deciziile adoptate de liderii aliaţi la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, prin care statele membre s-au angajat să îşi majoreze cheltuielile de apărare la 5% din PIB.

În cadrul discuţiilor, ministrul apărării a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina, aflată în faţa agresiunii ruse, precum şi pentru parcursul european al Republicii Moldova. În acest context, a apreciat rezultatul recentelor alegeri parlamentare de la Chişinău ca pe o confirmare a orientării europene şi a subliniat importanţa sprijinului pentru consolidarea rezilienţei şi a capacităţilor de apărare, esenţiale pentru securitatea regională şi europeană.

Oficialul român a evidenţiat, de asemenea, rolul esenţial al României în regiunea Mării Negre şi contribuţia substanţială a ţării noastre la consolidarea Flancului Estic al NATO. A subliniat importanţa strategică a regiunii pentru stabilitatea întregului spaţiu euroatlantic şi a precizat că Marea Neagră se află constant pe agenda aliată, fiind un punct central al discuţiilor privind securitatea europeană. În acest context, a amintit faptul că România a preluat, pentru semestrul al II-lea al acestui an, comanda MCM Black Sea – iniţiativă dezvoltată împreună cu Bulgaria şi Turcia.

În continuare, ministrul apărării a accentuat importanţa Grupului de Luptă NATO de la Cincu, condus de Franţa, la care contribuie şi alte state aliate, precum şi relevanţa exerciţiului „Dacian Fall 2025”, ce va avea loc în această toamnă în România. Totodată, a precizat că ţara noastră este activ implicată în asigurarea securităţii şi stabilităţii Flancului Estic, prin contribuţii semnificative atât la grupurile de luptă din Polonia, Bulgaria şi Slovacia, cât şi la misiunile de poliţie aeriană desfăşurate în statele baltice.