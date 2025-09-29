Bolojan nu are aceeași viziune cu Nicușor Dan despre șefii serviciilor secrete: Coaliția ar trebui să asigure votul în Parlament

Întrebat dacă este de acord cu principiul enunțat de președintele Nicușor Dan care ar vrea ca șefii serviciilor să fie din afara politicii, Ilie Bolojan a spus că „nu partidele sunt problema, oamenii sunt problema”.

„Eu am lucrat în toți cei 20 de ani de administrație cu oameni din toate partidele, pentru că nu lucrezi cu cei care sunt cei mai simpatici. Dacă ai un ministru undeva, trebuie să faci proiecte cu el și trebuie să lucrezi cu el. Și nu partidul a fost problema, de cele mai multe ori, ci omul a fost problema. Deci poți să fii un om din politică cu mulți ani vechime, ceea ce uneori te poate ajuta sau îți poate crea o imagine de aparținător a unei zone care n-a performat, dar să fii un om serios care ți-ai făcut treaba, sau poți să fii un om din zona civilă, din afara politicii, și să fii, la fel, un om performant, un om serios”, a spus premierul la Digi 24.

Potrivit lui Bolojan, indiferent cine va fi propus pentru o poziție sau alta, în ceea ce privește serviciile de informație, e nevoie de o propunere din partea președintelui și în același timp este nevoie de asigurarea unei majorități parlamentare care să aprobe și să valideze prin votul din Parlament această propunere.

„Cu siguranță partidele care sunt în coaliție ar trebui să asigure votul în Parlament pentru astfel de propunere și atunci când domnul președinte va considera de cuvință să vină cu această propunere, sigur va fi o discuție în așa fel încât să se asigure o majoritate pentru că această propunere să treacă în Parlament. Am spus că domnul președinte, când va considera de cuvință, cu siguranță va face acest lucru pentru că e o condiție necesară un dialog pentru a se asigura cu o coaliție de 4 partide plus grupul de minorități un vot în Parlament”, a mai spus Bolojan.