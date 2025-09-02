Municipiul Iași, vizat de reforma administrației locale. Câți angajați vor fi concediați

Guvernul a prezentat primele simulări privind reducerea aparatului administrativ local, vizând eficientizarea cheltuielilor de personal.

Premierul Ilie Bolojan avertizează că numeroase primării din România nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile de personal și depind integral de bugetul de stat, susținând că soluția este reducerea aparatului administrativ sau reorganizarea locală, inclusiv prin desființarea unor unități administrative nejustificate.

Guvernul a trimis apoi către presă o simulare cu reformele propuse pentru fiecare județ, dar și localitate din țară.

Pe baza datelor analizate pentru municipiul Iași, unul dintre cele mai mari centre urbane ale țării, se evidențiază clar impactul pe care îl poate avea reforma.

Situația actuală la Iași

Populație UAT: 389.895 locuitori

Nr. maxim de posturi conform legislației (OUG 63/2010): 720

Total actual de posturi: 1.299

Posturi ocupate: 999

Din aceste posturi, se disting următoarele categorii:

84 pentru evidența populației,

362 pentru poliția locală (în funcție de norma de 1 polițist la 1.200 locuitori, necesarul ar fi de 325 ),

10 pentru implementarea proiectelor europene,

121 pentru perioada de post-implementare a proiectelor europene,

2 pentru șoferi de microbuze școlare.

Impactul reducerilor simulate

Reducere 40%: plafon de 974 posturi → -25 angajați

Reducere 45%: plafon de 938 posturi → -61 angajați

Situația la Consiliul Județean Iași

Populație județ : 993.235 locuitori

Nr. maxim de posturi conform legislației (OUG 63/2010) : 628

Total actual de posturi : 916

Posturi ocupate: 189

Din aceste posturi, se disting:

63 pentru evidența populației,

188 pentru paza și poliția obiectivelor de interes județean (normativul recalculat ar arăta necesar de 150 ),

10 pentru implementarea proiectelor europene,

27 pentru perioada de post-implementare a proiectelor europene.

Impactul reducerilor simulate

Reducere 40%: plafon de 627 posturi → +438 față de ocupate → fără reduceri necesare

Reducere 45%: plafon de 595 posturi → +406 față de ocupate → fără reduceri necesare

Declarațiile premierului Ilie Bolojan

În prezentarea publică a reformei, Bolojan a explicat că problema nu privește doar marile municipii, ci întreaga țară, unde administrațiile locale au devenit, în multe cazuri, consumatoare nete de resurse publice.

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială. Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația în care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că reforma este inevitabilă, întrucât multe primării nu reușesc să își acopere nici măcar salariile din veniturile proprii: „Pe partea de administraţie publică locală, reforma este absolut necesară. În multe locuri, primăriile nu-şi pot suporta cheltuielile de personal din veniturile proprii, iar acestea sunt asigurate de la bugetul de stat. În situaţiile în care o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar salariile, înseamnă că ea există pentru angajaţii ei, nu pentru cetăţeni”.