Municipiul Iași, vizat de reforma administrației locale. Câți angajați vor fi concediați

Guvernul a prezentat primele simulări privind reducerea aparatului administrativ local, vizând eficientizarea cheltuielilor de personal.
Premierul Ilie Bolojan avertizează că numeroase primării din România nu își pot acoperi nici măcar cheltuielile de personal și depind integral de bugetul de stat, susținând că soluția este reducerea aparatului administrativ sau reorganizarea locală, inclusiv prin desființarea unor unități administrative nejustificate.
Guvernul a trimis apoi către presă o simulare cu reformele propuse pentru fiecare județ, dar și localitate din țară.
Pe baza datelor analizate pentru municipiul Iași, unul dintre cele mai mari centre urbane ale țării, se evidențiază clar impactul pe care îl poate avea reforma.
Populație UAT: 389.895 locuitori
Nr. maxim de posturi conform legislației (OUG 63/2010): 720
Total actual de posturi: 1.299
Posturi ocupate: 999
Din aceste posturi, se disting următoarele categorii:
84 pentru evidența populației,
362 pentru poliția locală (în funcție de norma de 1 polițist la 1.200 locuitori, necesarul ar fi de 325),
10 pentru implementarea proiectelor europene,
121 pentru perioada de post-implementare a proiectelor europene,
2 pentru șoferi de microbuze școlare.
Reducere 40%: plafon de 974 posturi → -25 angajați
Reducere 45%: plafon de 938 posturi → -61 angajați
Populație județ: 993.235 locuitori
Nr. maxim de posturi conform legislației (OUG 63/2010): 628
Total actual de posturi: 916
Posturi ocupate: 189
Din aceste posturi, se disting:
63 pentru evidența populației,
188 pentru paza și poliția obiectivelor de interes județean (normativul recalculat ar arăta necesar de 150),
10 pentru implementarea proiectelor europene,
27 pentru perioada de post-implementare a proiectelor europene.
Reducere 40%: plafon de 627 posturi → +438 față de ocupate → fără reduceri necesare
Reducere 45%: plafon de 595 posturi → +406 față de ocupate → fără reduceri necesare
În prezentarea publică a reformei, Bolojan a explicat că problema nu privește doar marile municipii, ci întreaga țară, unde administrațiile locale au devenit, în multe cazuri, consumatoare nete de resurse publice.
„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială. Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația în care suntem astăzi. Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a spus Bolojan.
Premierul a subliniat că reforma este inevitabilă, întrucât multe primării nu reușesc să își acopere nici măcar salariile din veniturile proprii: „Pe partea de administraţie publică locală, reforma este absolut necesară. În multe locuri, primăriile nu-şi pot suporta cheltuielile de personal din veniturile proprii, iar acestea sunt asigurate de la bugetul de stat. În situaţiile în care o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar salariile, înseamnă că ea există pentru angajaţii ei, nu pentru cetăţeni”.