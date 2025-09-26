Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță spune că Rusia este „stat agresor” și a subliniat necesitatea ca România și Europa să se pregătească pentru eventuale provocări militare și să investească în mijloace de apărare mai eficiente.

„Rusia este bătăușul ăla de la bloc care te împinge pe scări și te întreabă unde te grăbești. Deci asta este declarația lui Lavrov de la ONU, care a spus că noi am fi agresorii, pentru că am încercat să dăm jos ceea ce era pe cerul nostru. Păi ce ar fi trebuit să facem? Să îi lăsăm liberi? Haideți, vă rog, poftiți, eventual mai și bombardați-ne. Rusia este un stat agresor. Punct”, a declarat Ștefănuță, vineri la B1 TV.

„În ceea ce ne privește, ce încearcă diplomația rusă să facă este să însămânțează frica în sufletele oamenilor. Creează diviziune în societățile europene. în România, dar și în multe alte țări, există această diviziune care este semănată, an de ani, cu această retorică a fricii, cu social media care este infectat de fake news”, a adăugat Nicu Ștefănuță.

Privind pătrunderea dronei ruse în spațiul aerian al României, oficialul european a afirmat: „Eu cred că trebuia doborâtă. Ideea este să învățăm din aceste lucruri. S-a pus problema costurilor, ridici un F-16, ridici un F-35, ele și costă miliarde de dolari și atunci bineînțeles că trebuie să avem mijloace mai ușoare de dobărâre”.

La reuniunea miniștrilor de externe G20 de joi, ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a afirmat că NATO și Uniunea Europeană au „declarat război” Rusiei prin sprijinul militar și politic acordat Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.