Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează activitatea ANRE, ASF și ANCOM: „Statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat adoptarea unei legi importante pentru funcționarea ANRE, ASF și ANCOM. El a scris că acest act face parte din pachetul al doilea de reforme al Guvernului.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese.”, a scris președintele pe pagina sa.

Nicușor Dan a explicat că legea corectează dezechilibrele apărute de-a lungul timpului, dar și ajută la folosirea mai atentă a banilor publici.

„Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice.”, a scris președintele.

El a spus și că statul trebuie să fie principalul exemplu pozitiv în această perioadă.

„Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare.”, a scris el.

Conform noii legi, se reduc posturile inutile, se elimină salariile și bonusurile nejustificate și se introduc reguli pentru modul în care se stabilesc remunerațiile.

„Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării.”