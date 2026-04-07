Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre dosarul fotografiilor din campanie: Dacă voi fi chemat la DIICOT mă voi duce

Președintele Nicușor Dan a spus marți că dacă va fi chemat la DIICOT în dosarul fotografiilor publicate înainte de turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2025 se va duce.
Cosmin Pirv
07 apr. 2026, 12:32, Politic

Șeful statului a fost întrebat marți dacă a fost citat sau audiat la DIICOT în cazul fotografiilor de la Tunari.

„Eu la DIICOT am fost, sunt cel care am depus plângerea care a dus la această cercetare penală”, a răspuns președintele.

Întrebat dacă se așteaptă să fie audiat, Nicușor Dan a spus: „Dacă voi fi chemat vreodată mă voi duce, dar ce pot eu să spun mai mult decât ce a văzut toată lumea că niște oameni au adus în spațiul publici niște fotografii în care pretind că sunt eu”.

Procurorii DIICOT au făcut mai multe audieri în scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi în 2025, cu 3 zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidata USR susținea că Nicușor Dan și Victor Ponta s-au întâlnit cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București.

