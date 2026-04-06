Ucrainenii care au dus dispozitive incendiare la sediul unei firme de curierat din România, trimiși în judecată

Procurorii DIICOT au anunțat că au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23 și 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune.

Din cercetări a reieșit că în 14 octombrie 2025 inculpații au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional.

La parterul unui bloc de 7 etaje

Cercetările au arătat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, ce ar fi condus la punerea în pericol a securității naționale, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București.

„În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă”, arată DIICOT.

Totodată, dacă ar fi fost finalizată, procurorii susțin că fapta ar fi fost de natură să creeze „diversiune” și ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, neliniște, că astfel de acțiuni ar fi posibile oricând, dar și de neîncredere a populației în capacitatea autorităților publice de a asigura protecția cetățenilor.

Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

Dispozitiv elaborat

Specialiștii SRI au stabilit că cele două colete au conținut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță. În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate.

Prin același rechizitoriu s-a cerut instanței menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpați.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Curții de Apel București.